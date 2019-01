Tunisie: Anice Badri - Le Tunisien sur le départ de l'Espérance de Tunis

Dans une interview à France Football, Anice Badri annonce qu'il dispose d'un bon de sortie de l'Espérance de Tunis et attend une opportunité pour quitter le club.

« Il me reste un an et demi de contrat à l'Espérance Tunis. J'espère partir avant la fin du mois de janvier. Pour l'instant, tout est possible. J'ai un bon de sortie, il faut juste une offre qui convienne à mon club« , a t-il indiqué.

Homme fort des Sang et Or la saison passée en terminant meilleur buteur de la Ligue des champions de la CAF (compétition remportée par le club), Badri se dirigerait vers le Golfe, d'parès sa préférence: » Évidemment, l'Europe ça m'intéresse, le Moyen-Orient aussi... Je suis sur ces deux pistes. A mon âge, il est difficile de trouver un challenge excitant en Europe. Et puis, il ne faut pas se le cacher, il y a une attractivité réelle pour un joueur de mon âge, les conditions de vie et financières sont intéressantes. Beaucoup plus jeune, la réflexion aurait certainement été différente« .