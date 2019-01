Cote d'Ivoire: Libéralisation du secteur de l'audiovisuel - "A+ Ivoire", une nouvelle chaîne télé lancée

Le groupe Canal+ international a lancé une nouvelle chaîne de télévision en Côte d'Ivoire dénommée "A+ Ivoire". La présentation de cette nouvelle chaîne a eu lieu le 14 janvier 2019, à Abidjan-Cocody.

La grande première de cette chaîne a été annoncée pour le 15 janvier 2019, disponible sous le nº 205 sur le bouquet et nº 5 sur Tnt. C'est une chaîne de divertissements et de séries conçue spécialement pour la Côte d'Ivoire, produite par les Ivoiriens pour les Ivoiriens, avec des animateurs-producteurs comme Brice Guigré, Adama Dahico, Decothey...

« C'est une chaîne qui a pour ambition d'être encore plus proche des Ivoiriens avec des programmes dédiés, 5 nouvelles émissions ("On se dit les Gbè", "Défends tes 50 000 f", "Déco News", "Les Dabalis de chez nous", "On est en forme" et la série événement "Ma grande Famille" d'Akissi Delta, avec 469 épisodes. Elle se veut populaire, familiale, innovante et positive », affirme Damiano Malchioldi, directeur de "A+ Ivoire".

« C'est une nouvelle aventure dans le paysage audiovisuel. Beaucoup d'investissements vont être faits, surtout avec l'ouverture du paysage audiovisuel pour permettre une évolution dans notre environnement », a affirmé Françoise Remarck, présidente du Conseil d'administration de Canal+ Côte d'Ivoire.

« A+ Ivoire, c'est aussi la création et la révélation de talents. C'est l'aboutissement de deux (2) ans de travail », fait remarquer Fabrice Faux, directeur des chaînes et contenus de Canal+ international.

« Nous sommes très heureux de proposer aux Ivoiriens une chaîne qui répond à leurs attentes et envies avec des programmes uniques, originaux et diversifiés », a indiqué Clémentine Tugendhat, directrice des chaînes thématiques du Groupe Canal+.

Présent en Côte d'Ivoire depuis plus de 25 ans, Canal+ offre plus de 200 chaînes, radios et services, à travers les bouquets. Canal+ édite 17 chaînes premium sur le continent.