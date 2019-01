Ile Maurice: Maisons NHDC à Cottage - Ravi Yerrigadoo parle au nom de SAJ

Il est revenu sur les devants de la scène. Ravi Yerrigadoo, ancien Attorney General, a pris la parole ce vendredi 18 janvier à Cottage lors de l'inauguration de 80 maisons de la National Housing Development Company (NHDC). C'était son premier discours public depuis sa démission.

L'ancien Attorney General, qui a dû step down dans le sillage du Yerrigadoogate, était déjà sur le terrain après le passage de Berguitta l'année dernière et plus récemment, suite aux inondations survenues à Cottage. Mais aujourd'hui, il a pris la parole pour la première fois. Ravi Yerrigadoo a déclaré qu'il parle non seulement au nom de SAJ et de Ravi Rutnah, mais aussi de la part de Prakash Maunthrooa. Rappelant que c'est la troisième fois que des maisons NHDC sont inaugurées dans le même endroit, il a précisé que le village de Piton a aussi été gâté en terme de logements sociaux.

Gilles l'Entêté, directeur de la NHDC, a concédé qu'il y a eu des plaintes concernant les maisons, mais selon lui, il faut laisser le temps aux équipes concernées de s'en occuper. Il a aussi fait savoir que la NHDC a servi 86 mises en demeures à des bénéficiaires qui n'habitent toujours pas leurs maisons. «Pa capav servi sa ban lakaz la couma kampman.»

Quant à Mahen Jhugroo, il a fait savoir que le coût total des 80 maisons et des 40 duplex inaugurés à Cottage ont coûté Rs 84,11 millions. Le ministre du Logement et des terres a rappelé que l'Arabie Saoudite a donné un milliard de roupies pour la construction de 1000 autres unités de logement et d'autres négociations sont en cours avec la Chine pour des projets similaires.