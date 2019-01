Congo-Kinshasa: Le Député élu n'abandonnera pas son micro - l'artiste Mi-amor en concert aujourd'hui à la porte rouge !

Le Pharaon noir du folklorique Songye, Mputu Ebondo Hubert alias Mi-amor, rassure ici ses nombreux mélomanes qu'il n'abandonnera pas son microphone ainsi que sa guitare historique. D'ailleurs, ce vendredi 18 janvier 2019, à la place porte rouge de Matonge, il appelle les Kinois à le retrouver tout feu, tout flamme, dans un concert public qu'il livre avant son retour dans la Lomami où, droit de naisse obligeant, il va devoir diriger provisoirement l'Assemblée provinciale de sa jeune province. «On ne peut pas divorcer d'avec sa nature», répond-il quant à la question de savoir s'il va prendre sa retraite de la scène musicale. Et d'argumenter : «Quand j'étais préfet des études à Kabinda, bibliothécaire en chef à l'école des finances, je faisais la musique. Je suis maintenant retraité ; à l'Assemblée provinciale, je fais et ferai la musique», soutient-il.

Depuis sa victoire à la députation provinciale, dans la Lomami, l'artiste musicien Mputu Ebondo Hubert dit Mi-amor se produira, aujourd'hui, vendredi 18 janvier 2019, à partir de 18 heures, à la place porte-rouge de Matonge, à Kalamu. En effet, il livre ce concert à la grande satisfaction de ses mélomanes qui lui ont manqué depuis plus d'un mois qu'il a dû séjourner dans son fief natal. Il appert qu'il sera dans sa peau de député provincial et de musicien, en même temps. Se confiant à La Prospérité, mercredi 16 janvier dernier, il dit dédier sa victoire électorale à ses musiciens, sa famille et à tous les BASOKIN. A l'en croire, l'exercice pour arracher ce couronnement à l'issue de la longue bataille électorale aura été rude certes ; mais, il est arrivé au résultat. Il faut indiquer qu'après son concert de ce jour, celui que l'on appelle le "Baobab de la musique folklorique Songye" regagnera Kabinda, chef-lieu de la Lomami où, apprend-on, il va régenter provisoirement l'Assemblée provinciale de cette nouvelle province de l'Ex Kasaï-Oriental.

La passion de faire mieux chez soi

« Mon travail est de façonner la nouvelle province de Lomami, en général, et le territoire de Lubao, en particulier ; modifier l'administration, ne pas être stéréotypé mais créer ; cueillir des projets d'intérêt général », s'assigne-t-il comme mission dès sa présence à la tête du bureau provisoire de cette Assemblée provinciale L'artiste Mi-amor que d'aucuns appellent, affectueusement, le griot de la culture Songye, rassure ses frères et sœurs et l'opinion nationale, en général, qu'il va au service de ses Interlocuteurs pour lesquels il aura longtemps été prophète, Enseignant, avocat... grâce à la grandeur de sa musique suivie dans la Lomami, sans commune mesure.

« Le peuple de Lomami me connaît. Mes chansons, ce sont des messages forts de développement, de solidarité, voire de démocratie, de morale etc. Je chante toujours qu'il n'y a pas d'eau chez nous, de courant électrique, des écoles construites ou de centres de santé en matériaux durables», rappelle-t-il la mémoire collective. Et, de poursuivre en martelant sur le fait qu'à l'Assemblée provinciale où il va siéger durant cinq ans, lorsqu'il sera question de réviser le budget, il veillera à ce que la représentation provinciale tienne compte de tout ce qui manque dans les villes, cités et villages de la Lomami.

« Quelque chose pourra changer avec moi », dit-il. Quant à la suite de son destin musical, l'ancien compagnon de Papa Wemba, d'heureuse mémoire, note que ça fait plus de 35 ans qu'il est avec ses mélomanes du monde entier ; et qu'il ne pourra pas les abandonner soudainement. A ceux de Kinshasa, il promet qu'il reviendra de temps en temps pendant différentes vacances parlementaires. Conscient, en tout état de cause, de la nécessité de résorber divers défis qui ne permettent pas cette jeune province de décoller, l'artiste musicien Mputu Ebondo Hubert souligne que l'union fait la force. Allusion faite à la communion de chacun des peuples originaires de la Lomami pour le développement intégral de la contrée.