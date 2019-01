Afrique: Émergence - La Malaisie, une école !

La troisième conférence internationale pour l'émergence de l'Afrique (Ciea) qui prend fin ce samedi 19 janvier, à Dakar a été l'occasion de promouvoir les cas-écoles de développement réussi.

La participation du Premier ministre de la Malaisie, le Dr. Mohamad Mahathir, voulue par le Président sénégalais, dont le pays a organisé cette édition de la Ciea, n'est pas fortuite. Elle s'inscrit dans le cadre de la promotion des bonnes pratiques de développement ou d'émergence à partager aux pays africains pour booster leurs différents plans d'émergence en cours d'exécution.

Tous les observateurs sont unanimes à dire que la Malaisie est un modèle de développement réussi et qui doit inspirer les pays dans leur marche vers l'émergence.

Les clés du succès de la Malaisie reposent, selon le Dr. Mohamad Mahathir, sur la stabilité sociale et la maîtrise de la transformation structurelle. Pays pauvre et sans espoir en 1960, la Malaisie a pu se hisser au niveau des pays les plus dynamiques au monde. « Parce que le pays a su négocier son indépendance pour affronter les grands défis du développement en comptant sur ses propres forces, ses propres potentialités, ses propres ressources ».

La stabilité dont fait preuve ce pays asiatique fait de lui un pays d'accueil des investissements étrangers. D'où des entreprises multinationales qui investissent les marchés des autres pays en développement, notamment ceux d'Afrique.

C'est aussi la conséquence d'un meilleur profit de la diversité ethnique, religieuse, du maintien d'un parfait équilibre entre la tradition et la modernité où coexistent des symboles d'une monarchie et des institutions dignes d'une démocratie parlementaire et d'un État moderne.

La tolérance, le sentiment national, l'exportation des produits manufacturiers, électriques ainsi que des produits électroniques sont autant d'atouts qui fondent l'admiration de la Malaisie. Un exemple pour les pays africains dans la conduite de leur politique de développement ou qui visent l'émergence.