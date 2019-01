Afrique: Angola/Chine - Coopération dans le secteur de la Pêche

Luanda — Un mémorandum d'entente visant à épauler et dynamiser le secteur de la Pêche et de la Mer en Angola, pourrait être signé prochainement par ce pays et la République populaire de Chine.

Dynamiser et financer le secteur de Pêche en Angola, tel est l'objectif du soutien chinois, a expliqué jeudi à Luanda la ministre angolaise de la Pêche et de la Mer, Maria Antonieta Baptista.

Interpellée par la presse, à l'occasion de la visite à Luanda d'une délégation d'hommes d'affaires chinoise, elle a précisé que les chinois comptaient également apporter un soutien financer à l'Angola pour permettre la mise en œuvre des projets de prise et d'industrialisation des produits de mer et des rivières ainsi que le développement du secteur entrepreneurial.

Conduite par le directeur de la coopération internationale, Pengfei Sui, la délégation chinoise cherchera à s'informer davantage sur les secteurs de l'Agriculture et de la Pêche, dans le but d'identifier et d'évaluer l'état actuel des principaux projets en cours d'exécution, dans le cadre de la coopération bilatérale Angola/Chine.