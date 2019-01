Algérie: Saisie de plus de 7 kg de cannabis traité à Aïn-Témouchent

Alger — Les éléments de la Sureté de wilaya d'Aïn-Témouchent ont saisi plus de 7 kilogrammes de cannabis traité et interpellé six (06) individus impliqués dans le trafic illicite de stupéfiants, indique, vendredi dans un communiqué, la Direction générale de la Sureté nationale (DGSN).

"Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, les éléments de la Sureté de wilaya d'Aïn-Témouchent ont interpellé une bande de malfaiteurs composée de six (06) individus et saisi (07) kilogrammes et (800) grammes de cannabis traité", précise la même source.

Par ailleurs, les forces de police de la Sureté de Wilaya de Mila ont interpelé un individu s'adonnant à la vente, à travers les réseaux sociaux, de pièces de monnaies antiques et une pièce de corail, et récupéré cette dernière ainsi que (42) pièces de monnaies antiques", conclut la DGSN.