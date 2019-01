Congo-Kinshasa: Cour Constitutionnelle - Le ministère public sollicite la confirmation de la victoire de Félix Tshisekedi !

Pour le ministère public siégeant avec la Cour Constitutionnelle, après prélèvement des prétentions de différentes parties au procès du contentieux électoral, tenu le mardi 15 janvier 2019, les possibilités envisageables en réponse à la requête du candidat de la coalition LAMUKA, Martin Fayulu Madidi, sont bipartites.

Le Procureur général près cette plus haute juridiction constitutionnelle du pays énumère, en amont, l'irrecevabilité pure et simple de la requête, suite au défaut de qualité dans le chef du candidat lésé au scrutin présidentiel du 30 décembre 2018, Martin Fayulu ; mais aussi pour obscurité de la présente dont l'objet se veut plein d'équivoque. Eu égard à ce qui précède, il faut dire que le demandeur sollicite en même temps l'annulation de l'élection présidentielle, le recomptage des voix par bureau de vote, mais aussi la reconnaissance, et par ricochet, la déclaration par la Cour de Martin Fayulu comme le vainqueur de ladite compétition électorale. En aval, le ministère public oriente ces Experts du droit à déclarer, dans le cas contraire, non fondée, la doléance du candidat soutenu par le camp Bemba, Matungulu, Muzito et Cie.

Siégeant en dernier ressort sur le contentieux électoral opposant Félix Tshisekedi Tshilombo, vainqueur déclaré provisoirement par la Commission Electorale Nationale Indépendante, à Martin Fayulu Madidi, du reste, candidat lésé à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, la Cour a pris en délibéré cette affaire qui défraie la chronique au pays. En effet, force est d'indiquer que le Procureur général près la Cour Constitutionnelle, agissant en qualité du ministère public, a attiré l'attention des Juges sur le bienfondé de confirmer, en tout état de cause, l'imperium du Président, provisoirement déclaré élu, en l'occurrence Félix Tshisekedi Tshilombo.

Les avocats entendus

Les trois parties ayant été, judicieusement, entendues par les Experts siégeant au niveau de cette plus haute juridiction du pays, il faut dire que d'ici, le lundi 21 janvier 2019, date butoir pour la Cour de confirmer, sinon, d'infirmer la victoire du fils au Sphinx de Limete, toute la vérité sur le candidat qui prêtera serment, le mardi 22 janvier 2019, sera connue forcément.

Dans sa toute puissance liberté, il est évident que la Cour puisse ou ne pas tenir compte des arguments avancés par le ministère public. Tout compte fait, il était, vraisemblablement, question d'une audience de tous les enjeux. La sécurité était suffisamment au rendez-vous dans l'enceinte du Palais de Justice du Congo-Kinshasa. Les affidés de la coalition LAMUKA étaient mobilisés ; ceux de l'Udps et de l'Unc ainsi que leurs alliés étaient, également, présents pour suivre de près l'évolution du dossier. Les avocats de la partie demanderesse de Martin Fayulu, candidat lésé à l'issue de la publication des résultats provisoires, le 10 janvier 2019, ceux de la coalition Cap pour le Changement du tandem Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ainsi que les avocats agissant en qualité d'Experts de la CENI, étaient tous présents à cette audience du mardi 15 janvier 2019, à laquelle cinq membres de la Cour, au total, étaient évidemment dans leur peau des Juristes patentés du droit constitutionnel en vue d'entendre différents sons de cloche avant leur grande décision.

Débat houleux

Persuasifs et tous verbeux, les avocats de différentes parties à ce contentieux électoral du scrutin présidentiel de décembre 2018, affûtant des arguments probants pour obtenir, respectivement, gain de cause, n'attendent plus que la sentence des membres de la Cour. Toutefois, il est à noter que le ministère public soutient que deux grandes orientations valent leur pesant d'or en ce qu'il y a de la requête du camp FAYULU et ses Colistiers. Ce sera soit l'irrecevabilité sus évoquée de la requête ; soit encore la récusation du mobile souligné par la partie demanderesse. A en croire Peter Kazadi, avocat de la partie défenderesse, ses collègues du camp LAMUKA sont loin d'être convaincants. Et de renchérir que la victoire de son client n'est nullement à contester.