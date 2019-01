Afrique: Coupe de la Confédération - Belle occasion d'entrer dans l'histoire du football burkinabè, Ladji Coulibaly

interview

Le club burkinabè de SALITAS FC affronte ce samedi 19 janvier 2019 le club libyen de Al Nasr dans un match comptant pour la phase retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération Total 2018-2019. A l'aller au Caire en Egypte, Al Nasr avait pris le dessus sur le représentant burkinabè par 1 but à 0. Une défaite qui ne semble pas saper le moral de SALITAS FC dont l'entraineur Ladji Coulibaly croit dur comme fer que ses garçons vont franchir l'obstacle libyen et entrer dans l'histoire du football burkinabè en étant le premier club à jouer une phase de poules des compétitions africaines de club. Ladji Coulibaly s'est confié à cafonline.com

Cafonline.com : A 90 minutes d'un exploit du football burkinabè de voir un de ses clubs accéder dans la phase de poules, comment préparez-vous un tel rendez-vous ?

Ladji Coulibaly : La préparation se déroule dans une bonne ambiance et nous avons espoir lorsque nous observons le comportement des joueurs depuis le match du Caire du 13 janvier dernier. Nous mettons tout en œuvre pour obtenir la qualification. Ce n'est pas pour le club SALITAS FC mais surtout pour le football burkinabè qui a besoin aujourd'hui de prouver qu'il a de la valeur. Nous avons là, une belle occasion pour entrer dans l'histoire du football de notre pays qui n'a pas encore eu la chance d'avoir un de ses clubs en phases de poules des compétitions africaines. L'objectif de tout un chacun à savoir les encadreurs, joueurs, dirigeants et supporters, c'est de faire l'histoire. Nous sommes dans l'obligation de le faire et de nous concentrer pour y parvenir.

Pensez-vous que toutes les conditions sont réunies pour réaliser cet exploit ?

Nous sommes déjà dans le match et à ce sujet, le problème ne se pose pas. Nous n'attendons pas que les conditions soient réunies pour pouvoir réaliser quelque chose puisque nous savons ce que nous devons faire. Quand on est tout proche de faire l'histoire, c'est-à-dire jouer pour la première fois les phases de poules, il y a une superbe motivation qui ne dit pas son nom. Ensemble avec la direction du club et les joueurs, nous nous sommes fixés un seul objectif qui n'est rien d'autre que la qualification.

Quelle pourrait-être la stratégie pour faire la différence ?

Dieu merci que l'infirmerie soit vide et c'est déjà un atout pour nous. Au niveau tactique, il n'y aura pas trop de bouleversements puisque nous comptons adopter notre schéma habituel. Sans dévoiler notre plan de jeu que vous verrez le jour du match et pour avoir vu jouer l'adversaire, nous travaillons sur des aspects tactiques pour pouvoir le contrecarrer. Dans ce sens, nous avons notre petite idée pour pouvoir faire la différence.

Qu'est-ce qui n'a pas marché lors de la manche aller au Caire puisqu'au Burkina, ils étaient nombreux à croire que vous réaliseriez le même exploit que face à Al Masry que vous avez battu sur ses installations par 2 buts à 0 ?

Nous avons été surpris par la défaite à laquelle nous ne nous attendions pas puisque pour nous, il était question de la victoire et au pire des cas, d'un match nul. Nous prenons le but sur une inattention défensive. Nous avons tout tenté par la suite mais les dieux du football n'étaient pas avec nous alors que nous n'étions pas très loin de l'égalisation. Nous ne baissons pas les bras et pour avoir vu évoluer Al Nasr, nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour les déstabiliser sur nos installations afin d'offrir la qualification au peuple burkinabè.

Votre adversaire a-t-il tant d'insuffisances pour que vous soyez autant confiant ?

L'équipe d'Al Nasr a des insuffisances même si nous en avons aussi mais, j'avoue que si nous parvenons à mieux exploiter les leurs, nous allons atteindre notre objectif. Ce n'est pas une foudre de guerre comparé à notre précédent adversaire des 16e de finales qu'était Al Masry d'Egypte qui a un jeu plus compact et difficile à manœuvrer. Mais, nous sommes en football où parfois, les jours se suivent et ne se ressemblent pas et c'est ce que nous avons vécu au Caire.