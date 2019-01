Congo-Kinshasa: La Cour va trancher dans quelques heures/ Félix Tshisekedi ou Fayulu - Qui succèdera à Kabila ?

*Si rien ne change à son agenda, la Cour Constitutionnelle va, enfin, départager ces candidats dans la course à la Présidentielle, tous deux issus de l'Opposition. De plus en plus, selon des sources recoupées, cette décision tant attendue pourrait intervenir à tout moment. D'ailleurs, certains n'excluent même pas qu'elle le soit aujourd'hui, peu avant la fin du crépuscule.

Chose qu'aucun officiel de la Cour n'a confirmé, du moins, jusqu'ici. Mais, quoi qu'il en soit, dans le microcosme politique, les opinions sont partagées, quant au verdict qu'elle pourrait prendre et, surtout, sur la persistance des contestations, en dépit de son contenu qui, pourtant, au regard de la loi, est exécutoire et imposable à tous. Car, en effet, la Cour Constitutionnelle, siégeant en premier et dernier ressort, une fois qu'elle se sera prononcée, il n'y aurait plus d'autres voies de recours au niveau de la justice congolaise, pour continuer à revendiquer encore des droits en rapport avec ce contentieux lié notamment, à la Présidentielle du 30 décembre 2018.

Déjà, le Ministère Public, avait déblayé le terrain, le mardi 15 janvier 2019. A la suite de l'audience de ce jour-là, peu avant que la Cour Constitutionnelle ne prenne l'affaire en délibéré, il avançait deux pistes pour vider ce contentieux.

Il proposait d'abord, de déclarer le recours de Fayulu irrecevable pour défaut de qualité. Puis, le même Ministère Public demandait à la Cour de déclarer ce recours en contestation des résultats provisoires de la Présidentielle 2018 de M. Fayulu recevable mais non fondé en raison, précisait-il, de manque de pièces à conviction ou de preuves tangibles.

Mais, auparavant, les Avocats de toutes les parties avaient été, eux aussi, entendus. Sans compter, évidemment, tous ceux qui étaient intervenus au nom de l'Udps ou de Cash, tout en se prévalant, par ailleurs, de la qualité de la partie civile à ce contentieux électoral qui devient ainsi un nœud gordien pour l'avenir de la jeune démocratie congolaise.

Ainsi, aujourd'hui, demain jusqu'à lundi, peu importe l'heure, la Cour peut surprendre tout le monde, en annonçant solennellement les résultats définitifs. Entre Fayulu et Félix Tshisekedi, l'un d'eux succèdera à Kabila, le mardi 22 janvier prochain. Point n'est besoin d'aller chercher, outre mesure, le vrai dauphin du Président sortant ailleurs.

Autrement dit, doit-on noter que l'histoire, avec ses vicissitudes et ses multiples aléas va-t-elle s'écrire autrement ? Oui. On parlera, certes, de l'alternance réelle ou de façade. Mais, les choses auront pris tout de même une autre tournure. C'est ce qu'ont compris, apparemment, les Chefs de la Région qui, réunis hier àAddis-Abeba, en Ethiopie, à la conclusion de leurs cogitations dans le cadre de la SADC et de l'Union Africaine, appelaient ainsiau respect de lasouveraineté, au respect de la Constitution congolaise et des lois du pays.

Comme pour dire qu'en définitive, la décision de la Cour constitutionnelle est plus que déterminante. Au juste, que dira-t-elle d'autre en dehors du décor planté par le Ministère Public ? Les juges constitutionnels sont-ils capables aujourd'hui de se défaire des orientations de cet Organe de la loi qui, d'ores et déjà, laissent à penser que Fayulu serait incessamment débouté au profit de Félix Tshisekedi ?

Est-ce qu'on peut s'imaginer un scénario qui verrait que Fayulu l'emporte ? Ce sont-là des questions qui taraudent les esprits. Les gens en parlent dans tous les sens, y compris dans les bus et autres transports en commun. Donc, le débat est si vif qu'un tel arrêt qui suscite autant de passions, mérite bien qu'il soit pris en âme et conscience afin qu'il contribue, au fond, à l'éclatement de la vérité des urnes.