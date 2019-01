Angola: Le gouverneur de Huila défend l'installation urgente de tribunaux municipaux

Lubango — Le gouverneur de la province de Huila, Luís, Luís Manuel da Fonseca Nunes, a défendu vendredi à Lubango l'urgence de la mise en place des tribunaux de Lubango, Matala, Caconda et Quilengues, ainsi que la Cour d'appel de Huila, afin de d'assurer une plus grande rapidité des procédures et d'améliorer le climat d'affaires dans la région.

Intervenant à la quatrième réunion de la Commission provinciale de coordination judiciaire, le gouverneur a affirmé que ces tribunaux dépendaient de la bonne et juste administration de la justice, qui est l'un des fondements du fonctionnement d'un État démocratique et de droit.

Sans déterminer les délais, il a dit qu'il était en cours la création des conditions nécessaires pour que l'activité des organes du système judiciaire de Huíla se poursuive plus normalement dans un bref délai.

Le tribunal de Huíla juge plus de deux mille affaires en 2018 Deux mille 302 affaires pénales, sur un total de 2 546 qui ont admis au tribunal, ont été jugées en 2018 par le tribunal provincial de Huíla, selon la juge présidente de l'institution, Tânia Pereira Brás.

Sans fournir des données comparatives par rapport à 2017, elle a affirmé que les crimes jugés étaient les suivants: homicide volontaire, immigration illégale, déni de paternité, vol qualifié, vol de bétail, offenses corporelles, abus sexuels, consommation et possession de drogue et escroqueries.

Au cours de la réunion d'une journée, les magistrats évalueront le degré de conformité aux recommandations de la réunion précédente et seront informés de la situation en matière de sécurité publique sur le territoire de la province, de la juridiction pénale, de la délinquance juvénile, des conditions sanitaires, de l'habitabilité et formation, statistiques sur la population criminelle et respect des délais de détention provisoire.