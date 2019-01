Congo-Kinshasa: Pius Muabilu - Retour en force à l'Assemblée Nationale !

Pour la troisième fois consécutive, le leader du Congrès National Congolais, CNC, l'Honorable Pius Muabilu Mbayu Mukala est revenu, triomphalement, à l'Assemblée Nationale du Parlement congolais. Loin de la terre de ses ancêtres, la Lomami où il est très réclamé certes, il a opté, quant à lui, de postuler dans le Mont-Amba, son bastion où il n'a ménagé aucun effort pour arracher un siège.

Fin stratège et homme de terrain, il professe décidément qu'il reste redevable à la base. La jeunesse était massivement derrière lui, autant que moult familles qui n'ont de cesse de compter sur son leadership éclairé. Ni tribaliste, encore moins insensible à la souffrance du prochain, le Notable de la Lomami ne fait que récolter ce qu'il sème jour et nuit, grâce à son altruisme débordant. Il va de soi qu'il sera l'un des maestros de cette législature qui sera installée le samedi 26 janvier 2019.

Méritocratie

En tout état de cause, depuis le déroulement de la campagne électorale dans ce redoutable district de la capitale congolaise, tout laissait croire que Pius Muabilu Mbayu Mukala avait le contrôle total des communes qui composent sa circonscription électorale, à savoir : Lemba, Limete, Matete, Ngaba et Kisenso. Chrétien pratiquant et homme politique de longues dates, l'Autorité morale du CNC qui était autrefois, seul candidat de sa formation politique dans l'ancienne législature, vient de rafler plusieurs sièges autant pour le CNC que pour le regroupement politique qu'il coiffe.

Le meilleur gagne

Le rendez-vous électoral du dimanche 30 décembre 2018 était, sans nul doute, rude. Il s'agissait d'un vote sanction. Nombreux des compatriotes qui siégeaient à la Chambre basse du Parlement n'y sont pas rentrés. Dommage ! Il appert, en effet, que c'est une question de bilan qui a suicidé bon nombre. Toujours leader, Pius Muabilu est sorti de cette compétition électorale blanc comme neige. A l'en croire, dès le départ, sa victoire était prévisible ; car disait-il : «le CNC est un parti national ; nous allons défier la problématique du seuil de représentativité».

Réellement, il a réussi à arracher autant des sièges que tant d'autres partis et regroupements politiques n'ont pu atteindre. Il faut dire que le Président du Congrès National Congolais, Pius Muabilu Mbayu Mukala qui s'est dit favorable à ranger ses troupes partout dans les institutions publiques, n'a pas manqué, à l'issue de sa victoire, d'exprimer sa gratitude à son fidèle électorat, au Président Joseph Kabila et à son "dauphin, Emmanuel Ramazani Shadary, mais aussi au Secrétaire général de la Majorité Présidentielle du régime sortant, Aubin Minaku Ndjalandjoko et à son adjoint, Joseph Kokonyangi, pour ne citer que ceux-ci. Le travail paie.