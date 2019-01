Algérie: Messahel - L'espace de dialogue 5+5 est d'une grande utilité dans la région méditerranéenne

Malte — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a souligné vendredi à Malte, dans le cadre de sa coprésidence de la 15ème Conférence des ministres des Affaires étrangères du Dialogue des 5+5, que l'espace 5+5 est "un cadre de dialogue et d'échange qui a fait ses preuves" et est "d'une grande utilité pour un partage franc des expériences et des préoccupations dans la région méditerranéenne".

Lors de son intervention, M. Messahel a indiqué que "l'espace 5+5 est un cadre de dialogue et d'échange qui a fait ses preuves et est d'une grande utilité pour un partage franc des expériences et des préoccupations dans la région méditerranéenne, et au-delà, et permet de réfléchir ensemble sur des stratégies de réponse efficaces et adaptées face aux défis communs".

Le ministre a relevé que "les profondes mutations que vit le monde continuent d'impacter directement la paix, la sécurité et le développement dans la région", ajoutant que "ce constat interpelle les pays de la région et les invite, plus que jamais, en tant que pays riverains à intensifier le dialogue pour que le bassin méditerranéen retrouve sa vocation de lac de paix et de prospérité partagée".

Dans ce cadre, M. Messahel a salué "l'initiative du Président Emmanuel Macron pour la tenue à Marseille le 24 juin 2019 du Sommet des deux rives qui "ne manquera pas, ajoute le ministre, d'imprimer une nouvelle dynamique à notre Dialogue grâce à l'association de la société civile et à la dimension concrète qui sera conférée à notre Dialogue à travers les différents chantiers de coopération qui y seront lancés à cette occasion".

Dans le même ordre d'idées, le chef de la diplomatie algérienne a indiqué que l'Algérie qui accueillera, en prévision de ce Sommet, un Forum sur les énergies visant à sortir avec des recommandations en vue d'une transition énergétique dans la région, "n'épargnera aucun effort pour que les objectifs du Sommet soient atteints".