Congo-Kinshasa: Ouvrage sur la logique et l'argumentation - Dominique Mwenze dévoile les ingrédients pour mieux communiquer et persuader...

«Logique et argumentation : Communiquer, c'est argumenter » est la dénomination du livre écrit par le professeur Dominique Mwenze. Comme l'on peut le comprendre à point nommé, cet ouvrage offre des recettes essentielles concernant la logique et l'argumentation. Il permet donc aux chercheurs, dûment aux étudiants, logiciens et communicologues, d'argumenter avec logique et cohérence afin d'assurer une bonne communication.

Car, communiquer réside vraisemblablement dans l'argumentaire que l'on développe, tant soit peu, pour persuader son auditoire ou son audience. D'où, maitriser ce domaine de la logique et d'argumentation s'avère important surtout pour ceux-là qui s'évertuent dans le terrain de la persuasion. C'est donc dans cette foulée que Dominique Mwenze a proposé cet opus comme un complément aux cours de logique et argumentation, tout en ouvrant aux logiciens et aux communicologues de vastes champs d'investigation.

Ce livre est adressé principalement aux futurs communicologues en guise d'un vade-mecum devant leur permettre de découvrir les pièges du langage, les lois qui régissent le raisonnement et les techniques de persuasion afin d'atteindre, en conséquence, leurs objectifs. Aussi, s'est-il également adressé, dans les lignes de cet ouvrage, à tout chercheur désirant parfaire son langage.

Avec huit chapitres au total, Dominique Mweze a défini, en amont, les termes propres et en affinité avec "l'argumentation" tout en dégageant, en aval, les objectifs, les constructions et les techniques d'influence en usage dans l'argumentation.

Le premier chapitre se penche sur la nature de l'argumentation en la mettant en rapport avec la vie quotidienne et en montrant comment elle évolue dans un univers d'ambigüité et de conflit.

Le deuxième montre que l'argumentation est un fait social. Trois points sont essentiellement examinés dans cette partie, à savoir : les actants du procès de l'argumentatif, le droit à l'argumentation et les techniques d'influence les plus courantes.

En ce qui est du troisième embranchement de ce bouquin, le Professeur Mwenze Chirhulwire y a brossé, en grands traits, la rhétorique ou l'art de persuader. Le chapitre suivant décrit le corps-à-corps des argumentateurs. Il analyse 9 façons d'argumenter en face à face. Quant au cinquième, il présente l'argument comme "logique". Il gravite autour du rapport entre l'argumentation et la démonstration. Il décrit, par ailleurs, 21 formes de raisonnement utilisées dans l'argumentation. Alors que le sixième chapitre traite des recherches actuelles en argumentation aussi bien chez les anglo-saxons que chez les francophones, les deux derniers chapitres dressent deux tendances théoriques en argumentation. Ici, l'argumentation est présentée comme activité logico-descriptive et comme logique du langage.

Brève Biographie

Dominique MWEZE CHIRHULWIRE NKINGI est professeur ordinaire et Doyen honoraire de la Faculté des communications sociales des "Facultés Catholiques de Kinshasa", connues aujourd'hui sous le nom de l'Université Catholique du Congo (UCC). Docteur en Arts et Sciences de la communication et maître en philosophie de l'Université de Liège, en Belgique, il est aussi membre de la société Belge de logique et de philosophie des sciences, depuis 1988.

Également spécialiste en Pragmatique de la communication et en méta-éthique anglo-saxonne, le Doyen Mwenze dispense notamment, les cours de théories de communication, le droit et l'éthique de la communication, la parémiologie, la Pragmatique de la communication et les technologies de l'information et de la communication.