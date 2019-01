Angola: Le gouverneur de Uíge veut une recherche continue sur le patrimoine culturel

Uíge — Le gouverneur de Uíge, Pinda Simão, a recommandé vendredi la recherche continue sur le patrimoine culturel local et la réhabilitation du musée ethnographique du Kongo.

Pinda Simão, qui a visité le musée ethnographique du Kongo, a exprimé sa satisfaction pour le travail de préservation de la mémoire locale, appelant à la restauration du bâtiment pour un meilleur logement des pièces et la conservation du patrimoine historique.

Pour sa part, José Caricoco Cussiquina, directeur du bureau provincial de la Culture, du Tourisme, de la Jeunesse et des Sports, a déclaré que le travail continuerait afin que l'espace sert d'attraction pour les touristes, les étudiants et la population en général.

Pour l'interlocuteur, la grande satisfaction de l'institution tient au fait qu'elle continue à soutenir, en particulier les jeunes étudiants, qui se réunissent dans l'enceinte pour collecter des données et des informations pour leurs travaux universitaires et leurs recherches.

Le gouvernant, qui a déploré la perte d'une grande partie de son patrimoine pendant la période du conflit armé, a assuré la poursuite des recherches et de la collecte de matériel dans les 16 municipalités de Uíge, afin de continuer à protéger la mémoire collective de cette partie de l'Angola.

Parmi les éléments qui attirent le plus les visiteurs et les touristes au Musée ethnographique du Congo dans la capitale de la province de Uíge, à part l'artisanat, se trouvent les photos et les données de la célèbre bataille d'Ambuila, où le dernier roi du Kongo est mort, Vita Nganga.

L'ethnographie du Kongo comprend six salles qui renferment la collection, notamment le patrimoine du pouvoir local, des pièces anciennes de pêche et d'agriculture, la circoncision, la production de café, des œuvres d'artistes plasticiens et l'exposition itinérante sur le travail et la vie du premier président d'Angola, Agostinho Neto.