Sénégal: La production industrielle a baissé de 1, 7 % en novembre (ANSD)

Dakar — La production industrielle nationale a enregistré une baisse de 1, 7 % en novembre dernier en raison essentiellement des contreperformances des industries mécaniques et de production d'énergie et alimentaires, a appris l'APS jeudi de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

"A la suite du regain enregistré au mois précédent, l'activité industrielle est marquée, au mois de novembre 2018, par une chute de 1,7 % de la production industrielle", a notamment indiqué l'ANSD dans sa note sur l'évolution de la production industrielle mensuelle dont l'APS a obtenu copie.

"Cette baisse est imputable à une contreperformance de l'activité des industries mécaniques, de production d'énergie et alimentaires", rapporte le document qui dans le même évoque une atténuation de cette tendance par l'accroissement de l'activité des industries du papier et du carton, extractives, et celles des matériaux de construction et chimiques.

L'ANSD a par ailleurs relevé une absence de production dans les industries textiles et du cuir ainsi qu'une constance de la production des autres industries manufacturières sur la même période.

En revanche, comparativement au mois de novembre 2017, l'activité industrielle a enregistré une bonification annuelle de 4, 9 %, souligne le rapport.

S'agissant de la production cumulée des onze premiers mois de l'année 2018, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie a noté une légère amélioration (1 %) comparée à celle de la période correspondante de 2017.