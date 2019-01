Madagascar: Groupe Sipromad

Les collaborateurs du Groupe Sipromad, récompensés pour leurs réalisations.

Convivial, familial et jovial. C'est avec ces trois mots que le PDG du Groupe Sipromad Ylias Akbaraly et la famille Akbaraly ont modelé l'organisation des cérémonies de présentation des vœux de la société, qui se sont tenues à la Tour d'Ankorondrano et l'usine d'Ambohimanambola.

Pour le Groupe, c'était l'occasion de faire un rappel des étapes clés de ses 45 années d'existence ; et de faire part des belles et fructueuses activités tant au niveau national qu'international, qu'il a accompli et qui l'attendent. 31 salariés du Groupe Sipromad ont été décorés pour leur loyauté et leur professionnalisme.

« Sans nos parents, sans vous, sans votre travail, nous n'en serions pas là... Cette réussite est le fruit de la confiance du personnel, des banquiers, de nos fournisseurs et de nos clients et comme le dit le dicton : La confiance ne se demande pas, elle se mérite », a annoncé le PDG Ylias Akbaraly, durant la cérémonie.

De son côté, son conseiller Hugues Raharimanantsoa a affirmé que l'année 2019 s'annonce comme une année de grands défis pour le Groupe Sipromad. « Depuis, votre rêve devenu réalité de construire une tour - la Tour la plus haute de l'Océan Indien - nous avons compris... l'action d'un Visionnaire ayant les pieds sur terre et ancré sur la voie pour mener le Groupe Sipromad vers un Développement harmonieux », a-t-il noté dans son discours.

Parmi les grands. Leader de la diversification industrielle à Madagascar, le Groupe Sipromad représente plus de 3000 employés dans la Grande Ile et un conglomérat de sept principaux secteurs : l'industrie, la technologie, les finances, l'immobilier, le tourisme, l'aviation et les énergies renouvelables. Pionnier à Madagascar, ce Groupe déploie son activité en Afrique et dans les Iles voisines.

En 45 ans, Groupe Sipromad est devenu le partenaire incontournable de l'Océan Indien. Des partenariats et actionnariats tels qu'avec Banque Centrale Populaire, Brinks, Orange Money, Tozzi Green, Apple ou encore dernièrement l'acquisition de Thomson Broadcast soulignent sa dimension internationale. Par ailleurs, redevable envers la société qui a permis sa réussite, Groupe Sipromad a créé la Fondation Akbaraly dans le dessein de développer des projets durables dans les domaines de la santé et l'éducation.