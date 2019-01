Madagascar: Le pays engagée dans - Une nouvelle voie

Elle est loin la scène crispante de 2013 où l'ancien président de la Transition remettait la clé du pouvoir à son successeur venant d'être élu. Le premier manifestait un certain mépris au second, considéré comme son obligé.

En cette année 2018, c'est une toute autre image que l'on retiendra. La cordialité manifestée par Hery Rajoanarimampianina à Andry Rajoelina lors de cette cérémonie toute symbolique. Cette attitude empreinte de fraternité républicaine montre qu'une page est tournée et que le jeu politique est apaisé et que l'alternance est acceptée.

Madagascar engagée dans : une nouvelle voie

Les questions se posent sur la manière dont le nouveau pouvoir va gérer les affaires du pays. La tâche sera difficile, mais le président élu n'aura pas pour le moment d'opposants décidés à lui mettre les bâtons dans les roues. Aujourd'hui, c'est la scène de la passation de pouvoir entre le président élu et son prédécesseur qui a donné une image très républicaine des dirigeants de notre pays. Elle envoie à la Nation et au monde entier un message très fort.

A Madagascar, une page est tournée et l'alternance s'est faite sans débordement. Ce qui lui vaut d'être citée en exemple. L'investiture qui va avoir lieu aujourd'hui est dans le droit fil de cette idée puisque les anciens présidents seront présents à cette cérémonie. On attendra avec un certain intérêt le discours que va prononcer le nouveau président à cette occasion. Mais on peut dire que le quinquennat de ce dernier aura ainsi brillamment commencé. Mais après le lustre de la cérémonie et les paillettes, les choses sérieuses vont commencer.

L'équipe qui entoure le nouveau chef de l'Etat est sur le qui vive. Les consultations vont bon train pour préparer la liste des collaborateurs et des membres du prochain gouvernement Il n'y a pas de droit à l'erreur dans les choix qui seront faits. L'avenir du pays est maintenant en train de se dessiner et on sera fixé assez vite fiixé dans quelle voie ses dirigeants vont l'engager.