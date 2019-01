Cote d'Ivoire: Tradition - Le nouvel an chinois bientôt célébré

En présence de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, le Palais de la culture Bernard B. Dadié de Treichville accueillera la cérémonie marquant l'ouverture de l'année 2019 qui démarre en Chine, le 5 février.

Le Palais de la culture de Treichville, précisément la salle François Lougah-Ernesto Djédjé s'apprête à recevoir le festival qui consacre la cérémonie officielle d'annonce du nouvel an chinois. L'année 2019 débutera dans ce pays le 5 février et sera placée sous le signe du Cochon de terre.

Cette cérémonie qui se tiendra en deux phases aura lieu les 21 et 22 janvier, respectivement à 19h30mn et 19h et sera pour les invités l'occasion de découvrir diverses œuvres artistiques présentées en trois chapitres. Le premier laissera apprécier des œuvres telles que la danse « Arc-en-ciel » et une composition instrumentale sous la forme d'un hymne à l'amitié Chine-Afrique. Le deuxième chapitre qui concrétise l'amitié susmentionnée fera découvrir quelques pas de danse africaine exécutés par des troupes chinoises au son de « Pata pata » de Myriam Makéba ainsi qu'une interprétation de la chanson «Malaïka » par un trio féminin.

Le troisième chapitre de la rencontre présentera les grandes lignes d'un avenir prometteur avec la danse intitulée « Fleurs de jasmin ». Co-organisée par le ministère de la Culture et du tourisme de la République populaire de Chine, le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire ainsi que les associations des ressortissants chinois en Côte d'Ivoire, cette cérémonie qui s'offre comme un hymne à l'amitié Chine-Afrique sera ponctuée par la présentation de voeux de l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire et de plusieurs représentations artistiques.