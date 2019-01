Cote d'Ivoire: Cinéma / Festival international de Fès - La première édition démarre le 12 février

Dans le droit fil des préoccupations du roi Mohammed VI, la capitale culturelle du Maroc abritera l'une de ses plus grandes rencontres artistiques et cinématographiques.

Située dans le nord-est du Maroc, la ville de Fès, considérée comme la capitale économique du royaume, recevra la première édition des rencontres cinématographiques qui porte son nom. Le festival international du film de Fès se tiendra ainsi du 12 au 16 février, dans le droit fil de la politique de développement culturel du roi du Maroc, Mohammed VI telle qu'il l'avait annoncée à l'occasion du 1200e anniversaire de la Fondation de la ville de Fès.

Une vision qui s'enracine dans la détermination du peuple marocain à instaurer son identité en tant que source d'art et d'artisanat. C'est donc dans cette perspective que l'événement vise la création d'un espace de dialogue, d'échange d'expériences et d'ancrage culturel entre les cinématographes, les acteurs et les passionnés du domaine culturel et artistique.

Il s'agit également d'une opportunité de promotion de la région en tant que patrimoine humain et architectural, tout en s'offrant comme un véritable plateau naturel de tournage de films. Pour les organisateurs, ce festival permettra de participer au rayonnement national et international de la ville de Fès, en faisant du 7e art, un levier d'investissement économique dans la région.

Cette première édition est considérée comme un espace d'échange entre différents pôles culturels à travers projections cinématographiques, rencontres et conférences qui réuniront différents acteurs, passionnés et amateurs du septième art.

Elle sera aussi une occasion de formation, d'orientation et de direction à travers des ateliers spéciaux au profit des étudiants et des amateurs du cinéma. Le festival sera enfin l'opportunité de célébrer et promouvoir les cultures des différents pays invités, leurs propriétés et leurs réalisations dans le domaine cinématographique.