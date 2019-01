Madagascar: Soirées - L'Hôtel de l'Avenue affiche ses ambitions

Le billard, un loisir prisé des Tananariviens à l'Hôtel de l'Avenue.

L'Hôtel de l'Avenue à Analakely est devenu un lieu incontournable des nuits antananariviennes. Cette année, le programme est chargé que ce soit sur le plan artistique que culturel.

Pour lancer 2019, l'ouverture officielle du tournoi « Madagascar Billards - 8 Ball ligue 2019 » se fera ce jour à partir de 17 h. Histoire de se retrouver entre passionnés et joueurs, cette rencontre conviviale permettra aussi de poser les premiers jalons de ce qui sera un des tournois majeurs de la capitale en billard.

Pour les personnes présentes à cette occasion, le bar « Le Point d'Exclamation » offrira un cocktail de bienvenue et des hors- d'œuvres. Cette année, après des transformations du cadre et de la carte, l'Hôtel de l'Avenue veut se positionner comme un des lieux les plus incontournables d'Antananarivo.

Avec une offre des plus savoureuses pour la table, plusieurs chefs réputés de Madagascar et d'ailleurs sont là pour mettre en valeur les produits malgaches. « Nous sommes prêts pour attaquer cette année, et notre programmation est complète à 80 % », assure le propriétaire des lieux.

Déjà, ce lieu possède une renommée, puisqu'il a déjà accueilli des concerts du festival international Madajazzcar, labellisé Django d'or. Plusieurs artistes de renommée ont déjà défilé sur sa scène, Jaojoby Eusèbe, Silo... D'autres surprises qui enchanteront encore plus les noctambules viendront d'ici à quelques semaines.