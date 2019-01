Algérie: Football/Ligue 1 (18e journée) - Le MC Oran surprend, l'USMA piétine, l'ESS coule

Alger — Le MC Oran a été le principal bénéficiaire de la 18e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, jouée jeudi et vendredi, en allant battre à Bejaia, le MO Bejaia (3-0), alors que le leader, l'USM Alger, s'est contenté d'un nul face au CABBA (1-1), que pourrait exploiter son poursuivant immédiat, la JS Kabylie en cas de victoire samedi, face à l'USM Bel-Abbes.

Cette 18e journée a débuté jeudi soir avec le derby algérois, MC Alger-CR Belouizdad (1-1) qui a finalement décu leurs supporteurs respectifs.

Les clubs aux objectifs diamétralement opposés, avaient besoin de la victoire.

Le Doyen (3e) pour se rapprocher du duo de tete, l'USMA et la JSK, alors que le CRB avait un besoin urgent de points pour quitter la zone de turbulence.

C'était au tour de l'USM Alger de réaliser le meme score face au CABB Arreridj en match joué à huis-clos et sur terrain neutre (Magra).

Les "Rouge et Noirs" étaient à deux doigts de la défaite, mais qui doivent leur salut au but égalisateur du Libyen Ellafi (78e), en répondant à Ziad auteur du but du CABBA (4e).

La JS Kabylie qui ne jouera que samedi à Bel-Abbes face à l' USMBA, pourrait réduire son retard sur le leader à deux points, en cas de victoire, ce qui constituerait une belle excellente opportunité pour les "Canaris" de retour en fin, au devant de la scène sportive nationale.

Cette journée a été marquée par l'exploit du Mouloudia d' Oran qui a damé le pion à son homologue de Bejaia, humilié chez lui sur le score sans appel (0-3). Deux buts en 1re période signés, Nadji et Mohammedi, et un 3e contre son camp de Ali-Guechi ont remis en selle les "Hamraouas" tout en plongeant dans le doute les "Crabes" et leur coach Madoui Khiereddine, désormais sur la corde raide.

L'ES Sétif qui traverse actuellement une crise interne, continue de manger son pain noir en enregistrant à Alger, sa 4e défaite de rang, cette fois-ci devant le Paradou AC (1-0) sur une réalisation du buteur-maison, Zakaria Naidji (76e) qui met les Sétifiens dans une situation très embarrassante à la veille de leur match des 8e de finale de la Coupe d'Algérie, prévu mardi prochain à Sétif, contre l'USM Alger, avec la quelle, et aussi le MC Alger, elle détient le record de victoires en Coupe (8).

Ce succès o combien précieux, place les Pacistes à la hauteur desSétifiens (5e - 24 points).

La 18e journée qui se poursuivra ce samedi avec deux rencontres (AS Aïn M'lila /Olympique Médéa et USM Bel-Abbès- JS Kabylie, puis le 29 janvier (NA Husseïn-Dey - DRB Tadjenanet) et ne prendra fin que le 1er mars avec le match des Africains: la JS Saoura et le CS Constantine, engagés en phase de poules de la lucrative compétition qu'est la Ligue des champions.