Algérie: Début à Alger des travaux du forum sur la migration clandestine

ALGER - Les travaux du Forum national sur le phénomène de "harraga" (migration clandestine), organisé par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, ont débuté samedi au Palais des nations à Alger.

Inscrit sur le thème "L'avenir de nos jeunes, une responsabilité partagée", ce forum de deux jours se tient en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, ainsi que d'autres membres du gouvernement et des représentants de plusieurs secteurs et d'experts nationaux et internationaux.

Cette rencontre, qui est une occasion pour étudier ce phénomène "dans tous ses aspects", ambitionne d'être un espace de débat, de concertation et d'échange sur une approche objective et scientifique concernant le phénomène de la harraga, qui permettra aux participants plus particulièrement les experts et les chercheurs en plus des représentants de la société civile, d'analyser ce phénomène et de diagnostiquer ses causes afin de décliner des recommandations et propositions de solutions, en appui aux mesures adoptées par les pouvoirs publics pour aboutir à une démarche globale de résolution de la question, a-t-on indiqué auprès du ministère.

Ce forum sera également rehaussé par quatre ateliers sur les thèmes de "Sensibilisation, communication et cyberespace : pour une action préventive commune", "Intégration économique des jeunes : de la jeunesse dans le domaine économique : réalités, contraintes et enjeux", "Programmes de jeunesse, de culture et de loisir : entre réalité et aspirations pour une attractivité meilleure", et "Rôle des organisations de la société civile dans la prise en charge de la jeunesse : travail de proximité, médiation et réseautage".