Guinée: L'accord agricole entre l'Union européenne et le Maroc adopté par le Parlement Européen

Ce vote, à une majorité écrasante, vient couronner un long processus de négociations techniques, de concertations politiques et de validations juridiques, engagées entre le Maroc et l'UE.

Le Parlement européen a adopté mercredi 16 janvier 2019, l'accord agricole entre l'Union européenne et le Maroc, avec 444 voix pour et 167 contre.

Gilles Pargneaux, député européen et Président du groupe d'amitié Union européenne-Maroc, revient sur ce vote.

« Ce vote est une grande victoire. Pour les populations du Sahara d'abord. Il faut le rappeler, avant toutes choses, les relations commerciales entre l'Union européenne et le Maroc facilitent le développement économique du Sahara. Grâce aux préférences tarifaires accordées par l'Europe, ce sont 7,7 milliards d'euros économisés par les populations du Sahara au profit de l'économie et de l'emploi. Voilà la réalité concrète de cet accord commercial.

Je le rappelle ensuite : le développement économique du Sahara est synonyme de stabilité dans une région où la migration s'intensifie et où les phénomènes de radicalisation sont en embuscade, dans la zone sahélo-saharienne. L'Europe et le Maroc doivent avancer ensemble. Notre vote d'aujourd'hui confirme cette volonté commune ».

Cette victoire est le fruit d'un long travail dont je me félicite :

Au sein du Parlement européen dans son ensemble, où depuis fin 2016, nous nous efforçons avec la Commission européenne d'assurer la légalité incontestable de notre accord commercial avec le Maroc, conformément à l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE).

Au sein de certains groupes parlementaires européens, où les majorités en faveur du Maroc se sont très largement renforcées depuis 2012, grâce au travail du groupe d'amitié Union européenne-Maroc par ailleurs.

« Je regrette enfin que les adversaires de notre accord n'aient pas hésité à employer des méthodes condamnables, qui sont souvent en pareil cas l'apanage de ceux qui sont en position de faiblesse »

La Parlement européen, par ce vote positif sur l'accord agricole entre l'Union européenne et le Maroc, envoie un message politique des plus forts : nous souhaitons renforcer nos relations partenariales avec le Maroc à tous les niveaux, au-delà même des échanges commerciaux : migration, sécurité, lutte contre changement climatique, développement d'un nouveau paradigme vers l'Afrique, éducation et projet culturel commun.

« Pour la grande majorité de mes collègues parlementaires, le Maroc est bien notre partenaire numéro un au Sud de la Méditerranée ».

Cet accord souligne explicitement que les produits agricoles et de pêche, issus des provinces du Sud bénéficient des mêmes préférences tarifaires que ceux couverts par l'Accord d'Association.

Il confirme également que tout accord couvrant le Sahara ne peut être négocié et signé que par le Royaume du Maroc dans le cadre de l'exercice de sa souveraineté pleine et entière sur cette partie de son territoire.

Le Maroc a exprimé son appréciation à l'égard de l'action de toutes les institutions européennes et des Etats membres de l'UE, et de leur engagement continu dans un esprit de responsabilité, en vue de faire face aux manœuvres et attaques menées par l'Algérie et le polisario pour torpiller ce partenariat séculaire.

Considère également que l'adoption de cet Accord, constitue une base solide pour une relance pleine et entière de son partenariat avec l'UE, afin de relever ensemble, les défis auxquels fait face la région, et saisir ses opportunités, dans un esprit de clarté, de responsabilité et d'ambition.

