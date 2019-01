Tunisie: Un événement majeur

Quatre équipes tunisiennes sont en lice pour une place au soleil. L'équipe lauréate du pré-tournoi national rejoindra les équipes de jeunes de la Juventus Turin, l'AS Rome, le Milan AC qui représenteront l'Italie. Elles seront aux prises avec l'Ajax Amsterdam, le Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea, l'Atlético Madrid, Benfica Lisbonne et le Lokomotiv Moscou.

Activités de Mediterranean sports

L'organisateur de l'événement en Tunisie est la société Mediterranean Sports qui a été créée en juillet 2017. Le siège social de la société multisport se situe au village méditerranéen de Radès.

L'activité principale concerne la promotion des événements sportifs collectifs. La société a été conçue pour favoriser les échanges, les relations, la communion, la convivialité. De plus, elle entraîne le rassemblement de spectateurs à regarder l'accomplissement de la performance, l'encourager sur la base du fair-play. Finalement, les actions et les réactions des spectateurs et des joueurs sont interdépendantes. L'événement sportif regroupe le spectacle, l'exploit et la compétition.

Mediterranean sports véhicule un message plein d'enseignements sur les perspectives d'évolution du sport en général et du football en particulier en Tunisie : « Les vingt dernières années ont consacré le sport comme vecteur médiatique à part entière, un fédérateur du grand public et un porteur de valeurs. Dans le même temps, les techniques de communication se sont affirmées et l'économie du sport a connu un développement exponentiel. Mediterranean Sports, l'expert et l'acteur majeur du marketing sportif, accompagne en permanence cette évolution en proposant à ses clients (sportifs, entreprises ou institutions) des événements parfaits, en Tunisie et dans le monde, de cet univers passionnel.