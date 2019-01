Algérie: Front El Moustakbal - La convocation du corps électoral est "normale et logique"

Alger — Le président du Front El-Moustakbal, Abdelaziz Belaid a qualifié, vendredi à Alger, de "normale et logique" la convocation du corps électoral par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour l'élection présidentielle, le 18 avril prochain.

La convocation du corps électoral par le Président de la république,Abdelaziz Bouteflika, pour la prochaine élection présidentielle, "est normale et logique" pour le Front El Moustakbal, a indiqué M. Belaid lors d'une conférence de presse, animée en marge des travaux de la conférence nationale des étudiants.

A cet effet, M. Belaid a affirmé que son parti participera à cette élection, en optant pour un discours "sincère" visant à "semer l'espoir" et un programme "riche et prometteur", portant le projet d'une société "intégrée" dans les différents domaines.

La décision de la participation du parti à l'élection présidentielle estintervenue "après approbation de tous les participants au dernier congrès" du Front, a-t-il fait savoir, soulignant la mobilisation du Front en faveur "du travail propre et du discours modéré", non seulement pour participer à l'élection mais aussi pour arriver au pouvoir et opérer un changement à meme d'améliorer la situation dans tous les domaines".

Dans le but de gagner la confiance des citoyens, le Front El Moustakbal sera présent dans toutes les wilayas et communes du territoire national, a-t-il dit, annoncant que sa formation a pris des mesures et introduit de nouveaux moyens technologiques permettant au citoyen d'adhérer au parti par le réseau internet, des moyens qui seront dévoilés prochainement.

Dans un autre sillage, M. Abdelaziz Belaid a insisté sur l'importance de promouvoir l'action politique de l'étudiant en dehors de l'université, afin de créer une élite qui consacre le dialogue et contribue à l'unité, tout en permettant à l'étudiant de devenir un cadre politique formé et capable de contribuer à l'édification du pays.