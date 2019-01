Tunisie: L'éducation et l'enseignement, domaines phares des recrutements

L'Arabie Saoudite se place en première position en matière de recrutement des compétences tunisiennes avec 776 coopérants, soit 44.3% du total des recrutements réalisés, ensuite le Qatar avec 417, les Emirats Arabes Unis avec 401 recrues. Ainsi, les pays arabes sont les premiers bénéficiaires avec 1.751 soit 62%, viennent ensuite les pays européens avec 407 coopérants, en tête la France avec 280 puis l'Allemagne avec 67 suivies par les pays d'Amérique avec 204, dont le Canada avec 176.

Recherches de compétences

En effet, 61 commissions de recrutement se sont déplacées à l'Atct pour effectuer des entretiens avec les candidats tunisiens et prendre connaissance des ressources humaines disponibles, dont 23 commissions d'Arabie Saoudite, 8 du Qatar, 13 du Koweït, 9 du Canada, 2 de Mauritanie, 1 de France, 1 du Sultanat d'Oman, 1 du Bahreïn, 3 des Emirats Arabes Unis. En outre l'Agence a traité 277 offres d'emploi comptant 5.789 postes dans différentes spécialités.

Par ailleurs, et dans le cadre de la coopération bilatérale et triangulaire, 53 experts tunisiens ont effectué une mission d'assistance technique, et ce, en collaboration avec les partenaires internationaux, tels que la BID, la BAD, la FAO, le Fnuap, la BIT, l'Onudi dans les domaines de la santé de la reproduction, la sécurité alimentaire, l'éducation, l'agriculture, et l'ophtalmologie. L'Agence a organisé des sessions de formation au profit de 141 cadres africains et arabes dans les domaines de l'agriculture, la formation professionnelle, l'éducation, la coopération technique et la pêche.

Il est à noter que le nombre total de coopérants exerçant à l'étranger s'élève à 18.570 coopérants et experts tunisiens au 30 novembre 2018. Les compétences tunisiennes sont ainsi demandées dans les pays étrangers et particulièrement dans les pays du Golfe. Elles ont toujours laissé des impressions positives compte tenu de leur dévouement au travail et de leur conduite.