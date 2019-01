Tunisie: KCF ne regrette pas son installation en Tunisie

La première année de KFC en Tunisie s'est clôturée avec succès. L'enseigne internationale, qui a fait le pari de travailler avec des fournisseurs locaux, a connu un vrai engouement auprès des Tunisiens grâce à son goût unique et original, ses produits frais, et sa recette secrète bien gardée. En effet, avec son poulet frit aux 11 herbes et épices, KFC apporte une offre complémentaire et singulière au marché de la restauration rapide en Tunisie.

Aujourd'hui, l'enseigne est présente dans 3 lieux à Tunis : les Berges du Lac 1, La Marsa et au Tunisia Mall 1. Forte de son succès durant sa première année avec plus de 500.000 clients servis, KFC compte encore se développer en Tunisie grâce à des ouvertures prochaines.

Et pour assurer cette croissance, l'enseigne, représentée par la société «Tunisian Food Company», n'a cessé de miser sur les compétences tunisiennes. Aujourd'hui, ce sont plus de 150 collaborateurs qui travaillent pour la chaîne. Le recrutement d'une centaine de nouveaux employés est prévu pour l'année 2019.

Le personnel opérationnel et les managers de l'enseigne bénéficient d'une formation continue pour une amélioration constante de leurs compétences. En effet, travailler chez KFC, c'est faire partie d'une expérience internationale et d'une véritable dynamique de réseau. Le développement de la chaîne, en plus de la création d'emplois, permet l'élaboration d'une chaîne de valeurs qui contribue à dynamiser le marché de la restauration rapide en Tunisie.

Quant aux fournisseurs locaux de la chaîne, qui se sont engagés à respecter toutes les normes spécifiques à la qualité et aux standards intransigeants de KFC, un suivi régulier est mis en place pour optimiser leur performance.