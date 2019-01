Tunisie: Partenariats «gagnant-gagnant»

La délégation tunisienne composée d'une vingtaine d'hommes d'affaires, était conduite par M. Tarak Cherif, président de la Conect.

L'événement a été l'occasion pour présenter aux investisseurs potentiels turcs la nouvelle loi d'investissement, les opportunités d'affaires et l'importance de créer des partenariats «gagnant-gagnant» afin de pouvoir accéder à de nouveaux marchés en faisant profiter les exportateurs turcs du réseaux de Conect International sur l'Afrique et parallèlement les exportateurs tunisiens sur les marché d'Asie centrale où la Chambre de commerce de Konya détient un réseau des plus solides.

Plus de 150 hommes d'affaires turcs de différents secteurs d'activités ont participé aux rencontres B2B organisées dans le but de créer des projets de partenariats et de renforcer les relations entre les deux pays et notamment entre les régions de Sfax et de Konya.

La délégation économique tunisienne a eu l'occasion de visiter les sites d'importantes entreprises turques situées dans la région de Konya et d'avoir une idée sur leurs les capacités de production et la grande variété de leurs produits.

Elle a été également reçue par M. Omer Faruk Okka, président de Musud Konya, l'Association des industriels et hommes d'affaires indépendants, qui a exprimé tout son soutien et son engagement à apporter les facilités nécessaires aux entreprises tunisiennes intéressées par des partenariats d'affaires avec les entreprises turques. Dans ce cadre, M. Foued Gueddich, président de Conect International, a invité le président du Musiad Konya et les représentants de la Chambre de commerce de Konya à renforcer la collaboration entre les hommes d'affaires tunisiens et turcs par l'organisation d'évènements d'envergure internationale dans le but de promouvoir les relations d'affaires entre les deux pays et permettre aux industriels tunisiens et turcs d'accéder à de nouveaux marchés porteurs.

Il est à noter qu'en marge de cette visite, une convention de partenariat entre la Conect et la Chambre de commerce de Konya a été signée par leurs présidents respectifs, M. Tarak Cherif et M. Selçuk Öztürk .