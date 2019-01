Cote d'Ivoire: RHDP - Ce n'est pas maintenant que nous sommes au pouvoir qu'on va perdre (Danho Paulin)

Interrogé jeudi 17 janvier 2019, pour une interview à paraître dans le numéro spécial de l'IA sur le congrès constitutif du Rhdp prévu le 29 janvier 2019, le ministre Danho Paulin, vice-président du comité d'organisation a indiqué que l'acquittement de l'ex Président Laurent Gbagbo n'inquiète pas son bord politique, et ne peut pas perturber le succès du congrès.

« Mais non ! Mais est-ce que vous ne voyez pas dérouler notre activité tranquillement, que ça tombe ou ça tombe pas, est-ce que cela nous concerne ? Si ce procès qui s'éternise, peut se conclure rapidement pour qu'on se retrouve en Ivoiriens pour continuer le chemin du développement de notre pays, ça ne nous pose aucun problème. Et le président de la République a donné le signal le plus fort en libérant 800 prisonniers, et en amnistiant tout le monde pratiquement des faits du passé pour qu'on tourne la page, pour qu'on avance. Donc, nous sommes dans la dynamique de réconciliation et de paix. Vous avez vu que, malgré cet acquittement de Laurent Gbagbo, les activités du RHDP se poursuivent avec force et vigueur.

Je vous dis le 26, on va créer le parti. On a gagné les élections en 2010 au moment où nous étions dans l'opposition. Ce n'est pas maintenant où nous sommes au pouvoir après deux mandats, qu'on va perdre », a répondu l'adjoint d'Adama Bictogo, Président du comité d'organisation du Congrès.

La question à laquelle Danho Paulin répondait était ainsi libellée : « Monsieur le ministre l'acquittement de l'ex-président Gbagbo ne risque-t-il pas de bousculer le congrès surtout au niveau de la mobilisation ? »