Les nouvelles technologies, les connaissances et les innovations peuvent être des moteurs puissants d'un développement socio-économique inclusif et durable.

Les investissements dans la recherche, l'innovation et la technologie sont considérés comme essentiels à la mise en œuvre du Programme 2030. Un nombre croissant des pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) ont décidé d'intégrer la science, l'innovation et la technologie dans leurs politiques de développement nationales. Dans le même temps, l'Union européenne 5ue° et les États membres restent déterminés à continuer d'investir dans la recherche et le développement, notamment en renforçant les systèmes d'innovation nationaux. C'est dans ce contexte que le programme ACP-UE de renforcement des capacités de recherche et d'innovation dans les pays ACP - une nouvelle initiative du groupe des États ACP financée par le 11e Fonds européen de développement et dotée de soixante millions d'euros - cible les acteurs publics et privés de la recherche et de l'innovation.

Cette initiative élargit le soutien fourni par les programmes antérieurs ACP-UE. Les enseignements tirés de ces expériences ont montré qu'une approche sur mesure et différenciée, tenant compte des différents niveaux de développement des écosystèmes d'innovation nationaux, pouvait s'avérer efficace pour renforcer les capacités des principales parties prenantes aux niveaux national, régional et tous-ACP.

Ainsi, le nouveau programme ACP-UE compte contribuer à renforcer les écosystèmes nationaux et régionaux de recherche et d'innovation par le biais de trois composantes interdépendantes : le mécanisme d'appui aux politiques R&I; le Fonds ACP de projets pilotes pour l'innovation, à savoir accroître l'accès à la culture numérique et à l'utilisation des technologies émergentes, créer de meilleurs liens entre le développement des compétences en R & I et la demande du marché du travail, établir des synergies efficaces avec le secteur privé, intégrer les connaissances autochtones aux systèmes et pratiques de connaissances formelles; le centre de recherche et d'innovation ACP.