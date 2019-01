Angola: Homme d'État renforce l'importance du multilatéralisme international

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a réaffirmé vendredi à Luanda l'importance du multilatéralisme en tant que mécanisme de stabilisation de toutes les nations, qui favorise de plus en plus une coopération juste et mutuellement avantageuse.

Dans son discours prononcé lors de la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An avec le corps diplomatique accrédité en Angola, le Chef de l'État angolais a souligné le rôle des grandes puissances dans le maintien et la sauvegarde de la paix et de la sécurité mondiales.

Selon João Lourenço, d'éventuels conflits entre les grandes puissances peuvent avoir des conséquences dévastatrices, voire catastrophiques, pour toute l'humanité si elles ne sont pas gérées avec responsabilité.

Il a également plaidé pour qu'on accorde une attention particulière à la question du réchauffement de la planète et du changement climatique, qui nécessitent des mesures concrètes, car les avertissements successifs des scientifiques font état d'un risque imminent de destruction de l'environnement.

C'est pourquoi, a-t-il ajouté, les autorités angolaises suivent de près la gestion et les dossiers sensibles liés aux traités internationaux sur la non-prolifération des armes nucléaires.

"Notre position vise toujours à privilégier le dialogue et la diplomatie, au détriment des positions musclées sur un sujet aussi sensible et dangereux, dont les conséquences peuvent être irréversibles", a-t-il déclaré.

João Lourenço a souligné le soutien de l'Angola aux réformes aux Nations Unies qui visent avant tout à les rendre plus équilibrées et justes, en ce qui concerne la représentation de tous les continents en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, qui reflétera mieux la réalité géopolitique et de l'économie globalisée du XXIe siècle.

Il a appelé tous les États membres à continuer à soutenir l'ONU et ses organisations spécialisées, telles que l'UNESCO, le HCR, l'UNICEF et d'autres, qui réalisent un travail très important.

D'autre part, il a dit être nécessaire de continuer à soutenir l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en tant que régulateur du commerce mondial et, de ce fait, il prévoit "un résultat positif du bras-de-fer qui oppose les États-Unis à la Chine en matière les tarifs d'importations de produits commerciaux des deux pays".