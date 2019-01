Congo-Brazzaville: Echos des Congolais d'Europe - Badiashile inscrit son premier but à Monaco

Il s'appelle Benoît Badiashile. Jeune joueur de 17 ans d'origine congolaise, il doit déjà attirer l'attention du sélectionneur des Léopards de la catégorie. Aligné dans le onze de départ de l'AS Monaco contre l'OGC Nice entraînée par Patrick Vieira, en match de la 17e journée de la Ligue 1 française, le jeune Congolais a littéralement sauvé l'équipe dirigée par l'emblematique Thierry Henri de la défaite. Il a inscrit le but égalisateur des siens à la 50e mn. Les deux équipes se sont quittées sur le score d'un but partout. C'est son premier but de la saison pour sa huitième titularisation. Son frère, Loïc Badiashile, gardien de but, a été sur la feuille de match.

S'exprimant après la rencontre, Benoît Badiashile a indiqué sur les réseaux sociaux : « Ce n'est pas le résultat qu'on espérait donner à nos supporters mais je suis fier d'avoir inscrit mon premier but en championnat ». Notons que le club de la Principauté, relégable, est en difficulté depuis le début de la saison, n'arrivant pas à grappiller des points. Thierry Henri qui a pris la place du coach portugais, Leonardo Jardim, se débat pour enregistrer de résultats probants et surtout réussir à quitter la zone rouge. Monaco est dépuis quatre matchs dans une dynamique positive avec deux victoires et deux nuls, toutes compétitions confondues. L'équipe occupe cependant l'avant-dernière place avec seulement quinze points. Monaco affronte Strasbourg ce 19 janvier pour la 18e journée.