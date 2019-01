Afrique: CAN 2019 - L'Egypte veut avancer la date d'ouverture d'une journée

Les autorités égyptiennes souhaitent voir la CAN 2019 débuter un jour plus tôt que prévu, soit le vendredi 14 juin au lieu du samedi 15. Les responsables du football égyptiens ont demandé à la Confédération africaine de football (CAF) d'avancer l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2019) d'un jour, pour faire coïncider l'ouverture avec le week-end en Egypte, a annoncé vendredi 18 janvier la CAF à l'AFP.

« Cette demande de la Fédération égyptienne de football (EFA) est en cours d'étude. Ce n'est pas totalement acté », a indiqué la directrice de la communication de la CAF, Nathalie Rabe. La réponse de l'instance panafricaine est attendue prochainement.

L'Egypte organise cette année la plus importante compétition sportive d'Afrique qui se déroulera, en principe, du samedi 15 juin au samedi 13 juillet. Les responsables égyptiens souhaitent organiser la cérémonie d'ouverture au Stade international du Caire le premier jour du week-end, le vendredi en Egypte, pour attirer le plus grand nombre de supporters. Rappelons que la CAN se déroulera pour la 4e fois en Égypte et se jouera pour la 1e fois en été et à 24 nations.