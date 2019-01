Algérie: Tébessa - 2,7 milliards DA pour des projets de développements dans les 28 communes

Tebessa — Une enveloppe financière de l'ordre de 2,7 milliards DA a été allouée à la wilaya de Tébessa au titre des plans communaux de développement (PCD 2019) pour la réalisation de divers projets de développement et d'aménagement urbain à travers les 28 communes, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya.

Le montant des PCD pour l'exercice en cours enregistre une "augmentation sensible" par rapport à l'année 2018, a-t-on indiqué à l'APS, détaillant que 2,2 milliards DA ont été mobilisés l'année dernière pour les PCD.

Plusieurs opérations de développement et d'aménagement urbain sont retenues à cet effet, a-t-on encore noté, soulignant que "ces opérations seront lancées et réalisées dans les 28 communes, selon les priorités et les préoccupations des habitants de chaque collectivité locale".

Dans les détails, les services de la wilaya ont relevé que des projets "importants" axant sur l'extension et la rénovation des réseaux d'approvisionnement en eau potable (AEP) et assainissement, l'aménagement urbain de plusieurs cités et le désenclavement des régions et zones rurales, à travers la réalisation de nouveaux axes routiers et l'entretien de ceux existants sont les priorités des PCD 2019.

La wilaya de Tébessa a également bénéficié d'une deuxième enveloppe financière de 6 milliards DA dans le cadre des plans sectoriels de développement (PSD), a ajouté la même source, indiquant que ce montant permettra la réalisation et le parachèvement de plusieurs projets dans plusieurs secteurs, tels que la santé, l'éducation, la jeunesse et les sports, et l'habitat dans un plan d'action visant la satisfaction des doléances des habitants de la wilaya, a-t-on conclu.