Congo-Brazzaville: Hôpital de base de Tié-Tié - Le budget exercice 2019 estimé à 1 349 000 000 FCFA

Le montant a été rendu public au terme de la réunion du comité de gestion de l'établissement hospitalier, tenue le18 janvier sous la direction de son président, Samuel Mvouama.

Présentant le projet du budget 2019, Yves Litsingou, chef de service économie et finances de l'hôpital de base de Tié-Tié, a expliqué qu'il s'équilibrait en recettes et en dépenses à la somme d'un milliard trois cent quarante-neuf millions francs cfa repartie comme suit : recettes propres : deux cent soixante-cinq millions cent quatre-vingt-douze mille cinq cent soixante francs CFA; subventions de l'Etat : huit cent millions deux cent vingt-six mille cinq cent quatre-vingt-sept francs CFA; autres ressources : deux cent cinquante-sept millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille huit cent cinquante-trois francs CFA.

En plus du budget, les membres du comité de gestion ont aussi examiné et approuvé le compte rendu de leur dernière réunion suivi des recommandations ; le rapport d'activités annuelles 2018 ; l'évaluation de l'exécution du budget 2018 ; le projet du plan d'action 2019.

Ce plan d'action se fixe quelques objectifs, à savoir rendre disponibles les médicaments à l'hôpital ; mettre le plateau technique en adéquation avec les paquets de soins et de services attendus ; faire en sorte que les services cliniques et administratifs disposent des normes conformes à leurs besoins en qualité et en quantité ; réduire de moitié les taux de mortalité maternelle, néonatale et infantile observés à l'hôpital ; rendre plus opérationnelle l'unité d'hygiène hospitalière au sein de l'hôpital ; renforcer les capacités de gestion de l'hôpital ; améliorer les conditions de travail, d'accueil des malades et des visiteurs.