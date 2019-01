Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le MCO a sorti la tête de l'eau, mais le plus dur reste à faire

ORAN - L'entraineur du MC Oran, Omar Belatoui, a estimé samedi que la victoire ramenée vendredi par son équipe du terrain du MO Béjaïa (3-0), lui a permis de sortir la tête de l'eau dans le championnat de Ligue 1 de football Mobilis.

"C'est une précieuse victoire, car elle nous permet de sortir la tête de l'eau, mais le plus dur reste encore à faire.", a déclaré Belatoui à l'APS.

Le MCO, en nette baisse de forme depuis quelques temps, s'était retrouvé concerné par la course au maintien, alors que tout le monde dans ce club ambitionnait de jouer les premiers rôles cette saison.

"Face à un adversaire direct dans le course au maintien, on se devait de ne pas perdre. On a très bien préparé le match, ce qui nous a permis d'appliquer à la lettre notre stratégie qui s'est avérée payante.", s'est encore réjoui Belatoui qui avait succédé au Marocain, Badou Zaki, lors des dernières journées de la phase aller.

Pour le coach oranais aussi, son équipe est "censée profiter de cette belle victoire, réalisée de surcroît à l'extérieur afin d'enclencher un nouveau départ".

"Nous aurons à disputer dans les jours à venir deux matchs à domicile contre la JS Saoura (match en retard) et l'USM Bel Abbès (19e journée), et nous devons en profiter pour faire le plein et grimper dans le classement.", a insisté le patron technique des Hamraoua, qui, s'ils parviennent à collecter six unités de ces deux rencontres, ils deviennent tout proches du podium.

Par ailleurs, Belatoui dit avoir poussé un ouf de soulagement après la qualification, peu avant le match de Béjaïa, de ses nouvelles recrues, vu que son effectif a été sensiblement réduit après le départ de pas moins de huit joueurs lors du mercato hivernal.

Face au MOB, l'entraîneur de la formation phare de la capitale de l'Ouest a aligné d'entrée deux de ses nouveaux joueurs, à savoir Aouedj (ex-JS Saoura) et Mohamedi (ex-USM Blida). Ce dernier, qui joue comme défenseur central, a signé son baptême de feu avec "Mouloudia" par un but, le deuxième de son équipe dans ce match.