Congo-Brazzaville: Alphabétisation fonctionnelle - L'Unesco plaide pour la réussite de l'expérience dans le Pool

Conçu avec l'appui de l'agence onusienne, le projet vise, entre autres, à favoriser l'intégration socioéconomique des apprenants du secteur non formel.

Le représentant par intérim de l'Organisation des Nations unies pour la culture et l'éducation (Unesco) au Congo , Vincenzo Fazzino, qui a échangé le 18 janvier avec le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a souligné la nécessité d'utiliser le projet d'alphabétisation fonctionnelle pour mieux servir le processus de Désarmement, démobilisation et réintégration en cours dans le département du Pool.

« Nous avons évoqué les chantiers qui touchent à l'alphabétisation. Vous savez que c'est un élément très important, en particulier pour les jeunes non scolarisés qui sortent du parcours scolaire, surtout pour les jeunes filles qui, pour des raisons évidentes, sont obligées d'arrêter leur formation. Donc, nous voulons leur offrir l'opportunité de formation spécifique », a expliqué le représentant de l'Unesco au Gabon qui assurait jusque-là l'intérim au Congo, après le départ d'Ana Elisa de Santana Afonso.

Notons que dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, des encadreurs pédago-andragogiques du Pool avaient suivi, en septembre dernier, une formation sur les nouvelles aptitudes d'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC).

Outre l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso et Vincenzo Fazzino ont parlé de la formation des enseignants en TIC. En effet, ils ont fait le point de la phase II qui est arrivée à son terme et débattu de la préparation de la troisième phase devant permettre la généralisation de l'accès aux TIC destinées aux enseignants. Le but étant d'élever leur niveau de compétence et développer davantage leurs capacités d'enseignement.

Appelé à d'autres responsabilités, Vincenzo Fazzino a également profité de cette occasion pour faire ses adieux au ministre Collinet. C'est ainsi qu'il lui a présenté le nouveau représentant de l'Unesco en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Ilboudo, en poste depuis décembre, qui va poursuivre cet intérim.