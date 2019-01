Cote d'Ivoire: Nous n'étions même pas sûr d'arriver au pouvoir - Ouattara,le Rhdp, la case et la villa (Sidiki Konaté)

Pour le ministre Sidiki Konaté, le Président de la République Alassane Ouattara est le seul chef, aussi-bien au Rdr qu'au Rhpd. Chef de la délégation du précongrès à Odienné, il a lancé ce message à la chefferie du Denguelé, le samedi 19 janvier 2019, lors d'une rencontre au domicile du chef Canton Touré Lanciné.

«(... ) Quand on est à Abidjan, on entend des gens dire que Alassane Ouattara est "tombé", et que le Nord n'est plus avec lui. Et que le Kabadougou n'est même plus avec lui. Je voudrais dire une seule chose. Que ce soit les cadres du Rdr ou ceux des autres partis-membres du Rhdp, pour nous il n'y a qu'un seul chef. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Le seul chef, c'est, Alassane Ouattara. S'il va à droite, on va à droite. S'il va à gauche, on va à gauche. S'il s'assoit, on s'assoit. Car, il a été chef hier, il l'est aujourd'hui, il ne nous a pas trahi. Quand on a eu besoin de lui hier pour le combat, il est venu, alors qu'il pouvait rester là-bas. Quand il s'est agit d'aller aux élections, il a été présent. Il a dirigé le pays pour montrer comment un pays sérieux se dirige. Ce chef, il faut le soutenir et prier pour lui», a-t-il invité les chefs venus nombreux pour l'occasion.

Le ministre Sidiki Konaté était en compagnie de plusieurs cadres de la région. Des cadres au nombre desquels, le ministre Diakité Coty Souleymane ou encore, Sita Ouattara (maire de Gbéleban et sœur cadette du Président de la République). Sidiki Konaté a profité de l'occasion pour confier le Rhdp-Unifié aux chefs de la région. « Le Président Alassane Ouattara dit qu'il ne peut pas parler du Rhdp au plan national, s'il ne vient pas présenter le projet aux parents. Il dit de venir après tous ceux qui sont déjà passés après nous, pour vous présenter à notre tour, la maison Rhdp. C'est votre maison. C'est la petite case qui est devenue une grande villa avec beaucoup de confort, pour aller très loin. Votre petite case est devenue une grande villa. Quand on vie, on grandit. Plusieurs cases au village sont aujourd'hui devenues des villas. C'est ce que devient aujourd'hui notre case, votre case. Et c'est cela le développement. Dans la petite case, nous n'étions même pas sûr d'arriver au pouvoir. Nous n'y croyions même pas. Aujourd'hui nous sommes au pouvoir. Et si cette case grandit aujourd'hui, c'est grâce à vous», a-t-il lancé aux chefs qui lui ont fait des bénédictions.

