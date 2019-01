Congo-Brazzaville: Littérature - Les poèmes de Claude Emmanuel Eta Onka déclamés à la Librairie Les Manguiers

La quatrième édition de la Gourmandise poétique a rendu hommage, le 18 janvier, à l'écrivain poète, par la lecture des poèmes tirés de ses deux recueils, notamment " Second souffle" et "Petite fleur".

Les poèmes ont été déclamés par le Club de lecture et d'écriture (CCE), en présence de l'auteur, des hommes de lettres et de l'ambassadeur de la République du Brésil au Congo.

À 70 ans révolus, le général Claude Emmanuel Eta-Onka n'a pas oublié ses vieux souvenirs, arrivant à les retracer sans difficultés. « Les gens ont besoin de l'histoire », a dit le poète, assurant qu'il a toujours envie d'écrire, de conseiller les jeunes à ne pas embrasser ce qui ne leur réussit pas. « Prenez le bon chemin, il faut savoir dans quel sens coule la rivière pour couler avec elle. Je n'ai pas choisi de commencer par la poésie, l'Eternel a fait son travail. Aujourd'hui, j'évite même la presse, je ne savais même pas que j'aillais être connu. On m'appelle général écrivain poète », a-t-il fait savoir.

L'écrivain a, par ailleurs, félicité et remercié le club de lecture et d'écriture d'avoir lu ses poèmes. « Je n'ai jamais entendu la résonnance de mes vers comme celle d'aujourd'hui, merci de les avoir restitués et donné une certaine envergure », a indiqué le général Claude Emmanuel Eta Onka.

Cet homme de lettres est né à Akana, dans le district de Lekana (département des Plateaux). Il est officier-général de brigade des Forces armées congolaises (FAC), breveté de l'enseignement militaire supérieur français. International de basket-ball et de hand-ball, ancien enfant de troupes de l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc et Saint Cyrien de la promotion général de Gaulle (1970-1972), il a été également président de la Fédération des gens de lettres du Congo-Brazzaville, au sein de l'Union nationale des écrivains et artistes congolais.

Le général Claude Emmanuel Eta Onka a occupé plusieurs fonctions : chef d'état-major général des FAC, commandant de l'école militaire préparatoire des cadets de la révolution (général Leclerc), ministre de la Jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique ainsi que secrétaire général à la défense nationale, près le Premier ministre. Grand officier du mérite congolais, il dispose de plusieurs ouvrages. Deux d'entre eux ont été présentés au public, à savoir "Saint Cyr Coêtquida" et " Souvenirs d'enfants de troupe", vendus à 12 000 et 15000 FCFA.

Rappelons que Gourmandise poétique est un concept initié par Les Dépêches de Brazzaville, les associations Pen centre Congo Brazzaville et Culture Elongo (prix des cinq continents) pour la promotion de la poésie à travers des séances mensuelles de déclamation. Le prochain rendez-vous est fixé au 22 février à 15 h, à la librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville.