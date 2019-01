Afrique du Nord: Algérie-Liban - Les moyens de développer les relations commerciales examinés

ALGER - Les moyens de renforcer et de développer les relations commerciales entre l'Algérie et le Liban ont été, vendredi, au centre des entretiens entre le ministre du Commerce, Saïd Djellab et le ministre libanais de l'Economie et du Commerce, Raed Khoury, en marge de la réunion ministérielle du Conseil économique et sociale préparatoire au 4e sommet arabe sur le développement économique et social prévu du 18 au 20 janvier à Beyrouth, a indiqué, samedi, un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont examiné les moyens de renforcer et de développer les relations commerciales entre les deux pays et convenu de la formation de deux commissions restreintes pour parachever les réunions consacrées à la promotion de ces relations.

A cette occasion, M. Djellab a présenté un exposé sur le climat des investissements en Algérie et les facilités accordées par le Gouvernement, en application des orientations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui accorde un intérêt particulier à la garantie des conditions favorables à l'attraction des investissements arabes.

Le ministre a également mis l'accent sur la dynamique que vit l'Algérie aujourd'hui pour relancer et diversifier son économie nationale, conformément aux normes internationales, rappelant sa participation en 2018 à plusieurs foires internationales.