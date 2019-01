Algérie: Présidentielle 2019 - La convocation du corps électoral "un engagement clair" du président Bouteflika

Alger — Le parti du Front de libération nationale (FLN) a souligné, samedi dans un communiqué, que la convocation du corps électoral pour la présidentielle du 18 avril prochain constitue "un engagement clair" du président de la République, Abdelaziz Bouteflika des dispositions de la Constitution et "un respect et une considération" à la volonté du peuple, "auquel revient le dernier mot".

Le parti, qui s'est dit satisfait de la convocation par le président de la République du corps électoral pour le déroulement de la présidentielle le 18 avril 2019, a salué la décision du chef de l'Etat qui "a mis fin à la polémique qui a marqué la scène politique".

L'organisation de l'échéance présidentielle dans les délais est "le résultat logique du système institutionnel instauré par le président de la République qui prévoit l'organisation des échéances électorales conformément aux dispositions de la Constitution".

Le FLN considère que la convocation du corps électoral "a transmis un message fort et clair à tous ceux qui ont douté du processus électoral dans notre pays et à tous ceux qui ont parié sur le retour de l'Algérie à la case départ", soulignant que l'Algérie est aujourd'hui un Etat de droit et d'institutions et que l'ère des étapes transitoires est révolue".

Le FLN a appelé le président de la République, président du parti, le moudjahid Abdelaziz Bouteflika à poursuivre la direction du pays et l'accomplissement de ses missions pour une Algérie unie, souveraine, forte, réconciliée et prospère".

Soulignant que l'Algérie se projette vers l'avenir avec confiance et espoir et que c'est la volonté populaire ,libre et souveraine, qui tranchera la concurrence électorale", le parti du FLN a réitéré "sa volonté constante à faire de la présidentielle une fête de la démocratie et de l'Algérie victorieuse, forte, sûre et stable".