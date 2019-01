Algérie: Éducation - Atteindre la performance pour être à la hauteur des investissements de l'État

Oran — La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghabrit, a insisté samedi à Oran, sur la nécessité de promouvoir les conditions d'enseignement pour réaliser des résultats scolaires à la hauteur des "moyens considérables" assurés par l'État au profit du secteur.

Présidant une rencontre de coordination, au siège de la wilaya d'Oran, en présence des directeurs d'établissements scolaires, la ministre a rappelé que "l'Etat algérien a mis à la disposition du secteur des moyens financiers et matériels considérables pour prendre en charge la scolarisation de nos enfants".

"Si les conditions de scolarité et les résultats seraient en deçà du niveau des investissements colossaux, cela signifierait l'échec de notre mission", a-t-elle ajouté. Mme Benghabrit a estimé, dans ce contexte, qu'"en dépit de la complexité de cette mission et ses difficultés, elle sera fructueuse à long terme", tout en reconnaissant certains obstacles rencontrés par les responsables du secteur dans l'exercice de leur mission.

La ministre a souligné, par ailleurs, que l'évolution de la société et ses retombées sur l'école impose aux directeurs d'établissements la nécessité d'acquérir de nouvelles compétences et d'assurer un rôle différent, basé principalement, sur la qualité du travail au sein de son établissement et de ses engagements, "deux éléments pour garantir la réussite scolaire et le développement de la personnalité de l'élève", a-t-elle estimé.

A cette occasion, elle a appelé les responsables des établissements scolaires à œuvrer pour créer un climat de confiance, de sérénité et de stabilité en milieu scolaire et à veiller à la prise en charge des difficultés rencontrées par l'élève en l'encourageant à travailler en groupes pour garantir un échange d'idées avec ses camarades.

Elle a également souligné l'importance de faire de l'école un "espace de débats fructueux" pour échanger des points de vue et idées afin d'enrichir et de valoriser les idées créatives et d'inciter les élèves à développer des moyens de communication et d'expression et à s'engager dans des clubs éducatifs et scientifiques et autres.

La ministre a également mis l'accent sur l'importance de l'attention accordée à l'état psychologique de l'apprenant et à répondre immédiatement à tout appel de détresse de certains élèves, en plus d'encourager la création d'associations de parents d'élèves. La ministre poursuivra dimanche sa visite dans la wilaya en inspectant plusieurs écoles et inaugurera de nouveaux établissements scolaires.