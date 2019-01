Algérie: Création prochaine d'un orchestre symphonique amazigh

Tizi-Ouzou — Un orchestre symphonique amazigh sera créé "prochainement", a indiqué samedi à Tizi-Ouzou, le ministre de la culture, Azzedine Mihoubi.

"Nous avons décidé entre autres projets qui contribuent à la promotion de la culture amazigh de créer un orchestre symphonique qui se chargera de reprendre, sous forme philarmonique, les œuvres des grands artistes amazigh", a souligné, M. Mihoubi en inspectant certains projets de son secteur dans la wilaya.

Cet orchestre sera conduit par le maestro Amine Kouider, directeur de l'Orchestre symphonique national, et composé essentiellement de musiciens de la région qui connaissent déjà ces œuvres.

Citant plusieurs figures de la chanson amazigh ayant "une notoriété mondiale", à l'instar de Slimane Azem, Nouara, Akli Yahiatène, Matoub Lounes, Idir, Taleb Rabah et Lounis Ait Menguellet, le ministre a considéré que leurs œuvres gagneraient d'avantage à être "traduite en symphonies".

En outre, et s'agissant des projets de création d'un conservatoire de musique et d'un Opéra dans la wilaya, le ministre a assuré que ces projets sont "gelés et non annulés". "Il y a certains projets qui sont gelés mais non pas annulés et qui seront réalisés dès que les moyens financiers le permettent" a-t-il indiqué, à ce propos.