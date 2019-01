Afrique: LC - Al Ahly fait parler son expérience

Vendredi 18 Janvier 2019, un jour pas comme les autres à Béchar, dans le Sud-ouest du Sahara algérien. Le club local, la Jeunesse Sportive de Saoura, petit poucet de cette 55e édition de la Ligue des champions recevait à l'occasion de la seconde journée de la phase des poules l'ogre égyptien, Al Ahly, le club le plus titré du continent.

Dans les rues de Béchar, c'était la folie, la joie, la fête et l'enthousiasme surtout.

Etrillée en Tanzanie face à Simba (3-0), la JSS était dans l'obligation de réagir, contrairement aux Egyptiens qui avaient beaucoup moins de pression puisqu'ils avaient remporté leur match inaugural (2-0) à Borj El Arab face aux Congolais de l'AS Vita Club.

Poussé par plus de 25 000 supporters dans les gradins, la Saoura entame bien la partie et domine la première phase, avec un pressing très haut mettant en difficulté la défense de Al Ahly. Cette dernière a réussi tout de même à préserver la cage, gardée par Mohamed El Shenawy, malgré les multiples occasions en faveur des locaux par le biais du trio Ziri Hammar, Sidali Yahia Cherif et Mohamed Amine Hammia. Mais le manque d'expérience a eu raison des trois attaquants algériens.

Confronté à l'enthousiasme du public local, et à la forte pression exercée par des Algériens déchainés, Al Ahly se contente d'assurer derrière, mais sera obligé de sortir de sa coquille dès l'heure de jeu.

En effet, tout change lorsque le nouveau rentrant Walid Tiboutine centre au point de penalty, Yahia Cherif reprend miraculeusement la balle de la tête qui finit au fond des filets du portier égyptien (59e).

1-0, c'est l'explosion de joie chez le public sudiste qui pousse son équipe pour ajouter un second but, synonyme de K.O.

Mais, en face, il y a l'expérience d'Al Ahly. Mohamed Hany déborde sur le côté droit et effectue un centre au second poteau. Karim Nedved arrive de derrière, surgit de la tête tel un diable pour mettre la balle hors de portée du gardien Abderraouf Nateche, à six minutes de la fin.

Les locaux ne baissent pas les bras pour autant après cette égalisation. Ils continuent à presser jusqu'à la dernière seconde, où Sidali Yahia Cherif marque un second but d'un joli retourné. Malheureusement, le drapeau de l'assistant était déjà levé pour une position de hors-jeu.

1-1 au final, la rencontre JSS-Al Ahly a tenu toutes ses promesses à l'image du reste des confrontations algéro-égyptiennes.

Réactions d'après-match

*Nabil Neghiz (entraîneur JS Saoura): "Notre manque d'expérience"

« Mon équipe a bien entamé le match en dominant les débats, notamment en première mi-temps. Malheureusement, le manque d'expérience des joueurs sur le plan continental nous a joué un mauvais tour. On a marqué un but en seconde période, qu'on n'a malheureusement pas su conserver. Dans l'ensemble, je dirai qu'on n'a pas à rougir de ce résultat. On aurait aimé pu gagner, mais je suis très satisfait de la prestation de mes joueurs ce soir face à une grande équipe d'Al Ahly.»

*Martin Lasarte (entraîneur Al Ahly SC): "Une grande volonté des Algériens"

« L'adversaire nous a créé beaucoup de problème sur le terrain. Les joueurs adverses avaient une grande volonté pour gagner. De notre côté, nous avons su gérer la rencontre. L'essentiel est de repartir au bercail avec un point, ce qui nous permet de préparer la prochaine rencontre face à Simba dans de bonnes conditions".