Cote d'Ivoire: Réfléchir pour que Koumassi soit la plus belle commune du pays (Bacongo Cissé)

La mairie de Koumassi a organisé le samedi 19 janvier 2019 un séminaire de réflexion sur l'amélioration des recettes communales, à la salle des fêtes de la maison Blanche de la commune , en présence du maire Cissé Bacongo.

« Présenter l'état caractéristique de la perception des taxes et les difficultés éventuelles d'exécution par les services en charge, formuler des propositions de renforcement des recettes fiscales par l'amélioration des recettes existantes, et l'identification d'autres sources assimilées taxables », sont les objectifs de ce séminaire, selon Yao Antoine président du comité scientifique.

Présent aux côtés de ses collaborateurs, Ibrahim Cissé Bacongo, premier magistrat de la commune, a estimé que ce séminaire vient à point nommé. Pour lui, l'optimisation de ressources permettra d'améliorer les conditions de travail des agents et de lutter in fine contre la corruption. Il a invité les uns et les autres à apporter leur contribution en toute sérénité.

« Je l'ai dit et je continuerai à le répéter. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Il ne faut pas que certains s'imaginent que ce qu'ils feront comme propositions leur sera reproché. Nous allons réfléchir autrement et mieux pour que notre commune soit la plus belle de Côte d'Ivoire et pour cela, nous devons faire en sorte de doubler voire tripler nos recettes actuelles », a-t-il souligné.