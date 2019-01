Tunisie: Ben Amor rempile à l'Etoile

Le joueur sera, désormais, lié par un contrat qui court jusqu'au mois de juin 2021. Des discussions étaient en cours depuis plusieurs semaines et les deux parties ont finalement réussi à trouver un terrain d'entente. Mohamed Amine Ben Amor était annoncé sur le départ l'été prochain vers une destination étrangère.

Sami Hammami opte pour la Jordanie

Le défenseur central du Club Africain Sami Hammami a rejoint officiellement le championnat jordanien. Le joueur clubiste évoluera désormais avec le club d'Al Wahadat.

Sami Hammami a été prêté avec une option d'achat pour une période de six mois.

Chamakhi intransférable !

Une formation du Golfe a récemment présenté une offre au Club Africain en vue de recruter son jeune attaquant Yassine Chammakhi. Cet attaquant a inscrit six buts en championnat de Ligue 1. Les dirigeants du Club Africain ont émis un veto sans appel à leurs interlocuteurs, précisant que Yassine Chammakhi n'était pas à prêter ou à vendre. Privé de recrutement par la FIFA, le Club Africain a laissé filer cet hiver sous forme de prêt deux défenseurs, Sami Hammami et Mokhtar Belkhither, en Jordanie et en Arabie Saoudite

Omri et Abdallah filent chez les Bleus

L'Union Sportive Monastirienne a engagé Yassine Omri en transfert libre pour une saison et demie, et Seifeddine Abdallah, un pivot prêté par l'Etoile Sportive du Sahel jusqu'à la fin de la saison

Belkalem à l'EST, ça se précise

La presse algérienne a récemment évoqué le transfert d'un défenseur central algérien à l'Espérance Sportive de Tunis.

Il s'agit d'Essaïd Belkalem, 30 ans et sans club actuellement, et donc libre de tout engagement, ce qui lui permet de s'engager avec le club de son choix même en dehors des périodes des mercatos. Ce défenseur a porté par le passé les maillots de Watford, de Trabzonspor et de la JS Kabylie. Essaïd Belkalem a été également international algérien.