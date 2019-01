Afrique: Constantine fait chuter le quintuple champion d'Afrique

Qui aurait pensé après le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions de la CAF Total 2018/2019 que les Constantinois seraient premiers du groupe C après deux journées ? Le club algérien compte six points après ses succès sur le Club Africain (1-0) et sur le TP Mazembe (3-0).

Le quintuple champion d'Afrique a mordu la poussière ce samedi au stade Chahid Hamlaoui devant des Sanafir muets lors d'une première période équilibrée. Tout s'est joué au retour des vestiaires dans ce match. A la 50e minute de jeu, à la réception d'un centre côté droit, Houcine Benayada coupe le ballon et trompe Bakula (1-0).

Une ouverture du score qui refroidit les ardeurs des Corbeaux de Lubumbashi privés sur cette rencontre de leur maître à jouer Rainford Kalaba et leur buteur Ben Malango. Sans oublier la suspension du gardien ivoirien Sylvain Gbohouo. A la suite d'un corner et d'un cafouillage dans la surface de réparation congolaise, le défenseur algérien Nasreddine Zaalani en profite et fait le break pour le CS Constantine.

Dix minutes plus tard, à la suite d'une accélération côté gauche Sidi El Lamri ne laisse aucune chance au portier congolais (3-0). Denis Lavagne, l'entraineur des Algériens, avait promis que son équipe entrerait sur le terrain pour battre Mazembe. C'est chose faite et l'actuel quatrième du championnat algérien peut afficher une sérénité que les Corbeaux souhaiteront retrouver avant d'affronter le Club Africain lors de la prochaine journée.