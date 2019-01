Ile Maurice: Allégations - Une jeune femme traquée par un policier pervers

Elle n'en peut plus. Cela fait six ans que ça dure, selon ses dires. La présumée victime, âgée d'une quarantaine d'années, allègue qu'un policier la suit matin, midi et soir. Avec son compagnon, elle s'est rendue au poste de police de Rose-Hill, en fin de semaine, pour porter plainte contre le «harceleur».

«Il a dépassé les bornes», s'insurge Sophia (prénom d'emprunt). Elle affirme qu'il y a quelques jours, le policier en question l'aurait attendue, alors qu'elle revenait de son travail, et lui aurait fait subir des attouchements.

Le suspect était, en fait, un ami d'un de ses proches, raconte Sophia. «Il me traque depuis 6 ans. Il vient sur mon lieu de travail, me suit dans la rue, me surveille dans les taxis et je l'ai même vu à quelques mètres de ma maison. Je me sens en danger et j'ai peur de lui... »

En se rendant au poste pour porter plainte, Sophia a appris qu'elle ne serait pas la seule proie du policier en question. Il aurait déjà été tabassé par des époux en colère...

La police a ouvert une enquête et traque le traqueur.