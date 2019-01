Afrique: Amélioration de la santé - Un partenariat public-privé recommandé

La Fondation Aliko Dangote, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, et GBCHealth, préconisent un partenariat des secteurs privé et public pour améliorer la santé en Afrique.

De grands dirigeants africains, notamment des chefs d'État, des ministres, des PDG, ainsi que des représentants de l'Union africaine et des Nations unies se réuniront lors du premier Forum Africa Business: Health Forum (AB:HF), qui aura lieu en Éthiopie le 12 février 2019, en marge du 32e Sommet de l'Union africaine.

Selon un communiqué reçu à notre rédaction, le Forum donnera aux principaux décideurs africains l'occasion d'explorer les possibilités d'exploiter la croissance économique du continent pour investir dans le secteur de la Santé, par le biais de partenariats commerciaux.

«On parle de plus en plus, en Afrique, de la corrélation entre la santé des employés et la croissance économique, et les entreprises sont aujourd'hui incitées à étudier comment optimiser la valeur pour les actionnaires - un rendement à la fois financier, humain, social et environnemental », renseigne la même source.

«Les entrepreneurs africains ont pris conscience qu'un personnel en bonne santé contribuait à la pérennité de l'entreprise et qu'investir dans la santé constituait un impératif social et économique. Des études ont indiqué que, d'ici à 2030, les opportunités dans le secteur de la santé et du bien-être atteindraient 1 800 milliards $, à prix courant », lit-on dans le communiqué.

« Nous commençons à découvrir les opportunités que peuvent apporter, d'un point de vue commercial, les investissements dans la Santé et l'amélioration de la Santé », explique Aigboje Aig-Imoukhuede, financier de renom et coprésident de GBCHealth.

Le forum AB:HF a été institué par GBCHealth, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (Cea) et la Fondation Aliko Dangote, dans le but d'inciter les entreprises à agir, de renforcer les partenariats et de faciliter les investissements pour transformer les soins de Santé en Afrique.

Rappelant aux dirigeants d'entreprise la nécessité d'agir, Aliko Dangote, président de Groupe Dangote et président de la Fondation Aliko Dangote, précise : « Pour que l'Afrique progresse, les entreprises doivent s'impliquer dans le domaine de la Santé et prendre des mesures audacieuses.

Nous devons travailler ensemble - secteur privé, gouvernements et populations - pour promouvoir l'innovation et stimuler des investissements stratégiques qui profitent à tous. »

Vera Songwe, secrétaire exécutive de la Cea, déclare : « La Commission participera à l'élaboration et la mise en œuvre de cadres de politique liés au financement des soins de santé au moyen de partenariats public-privé et du secteur privé.

D'autre part, la Zone de libre-échange continental africain (Zleca) facilitera les investissements régionaux dans la Santé, en particulier dans le secteur pharmaceutique ».